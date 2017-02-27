Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:15
Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?
Anadonta
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:16
Нерезы уже 2 дня ничего не продают .....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:19
Anadonta написав:
Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?
27,3-27,5
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20
slonic32 написав: Sirchyk написав:
Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа
Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....
Ні. Мої політичні обранці рідко отримують владу.
За звичай, при кермі апологети друкування гривні, сектанти цілющого девала. Але при падіннях 5-8 та 8-27 розквіту економіки видно не було.
девал был следствием падения экономики и бегства капитала. Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24
zzzzzz написав:
Нерезы уже 2 дня ничего не продают .....
То-то и оно...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24
Вышли свежие данные по монетарной базе.
+3% гривны в обороте за месяц на 1 июля
https://bank.gov.ua/files/3.1-Monetary_Statistics.xlsx
В бюджет за 27 дней июля собрали всего 54 млрд грн, при плане 100-110. Месячный дефицит можно полностью закрыть траншем МВФ. А на август попросить новый.
Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:34
vitaliian написав:
Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девал для підтримки економіки))
slonic32
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:37
slonic32 написав: vitaliian написав:
Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девала для підтримки економіки))
девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає
Alex6
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:38
вже завтра - досить жирне погашення боргових зобов'язань.
29 липня 13,4 млрд грн
greenozon
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