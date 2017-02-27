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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:54
Alex6 написав: slonic32 написав: vitaliian написав:
Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девала для підтримки економіки))
девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає
Добродії, девальвація (як і емісійна ініляція) в тутешніх умовах, перед усім, викликана надлишковою емісією (тобто тупим друком "бабла", під "розпил" в решті решт). Девальвація буде і при [умовному] карколомному зростанні, якщо друкувати гроші.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:14
centurionus написав:
Девальвація буде і при [умовному] карколомному зростанні, якщо друкувати гроші.
почему печатают деньги? потому что не могут собрать налоги т.к. половина экономики в тени. Логика такая не хотите платить так мы допечатаем. В выигрыше тот кто сидит в валюте, в проигрыше все остальные. Инвестору неинтересно заводить валюта по 8 а выводить по 27, поэтому про инвестиции можно забыть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38
slonic32 написав: zРадио написав:
хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...
Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.
Оооо, так вам на политический митинг, а не финансовый форум. Это все равно что хотеть авто мощностью 700 лс, которое будет расходовать 5 л/100 км - т.е. заведомо недостижимого!
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
Я все больше склоняюсь к тому, что адепты крепкой гривны - экономически неграмотные люди, не понимающие, что для обеспечения прироста их вложений на 70% за 5 лет, необходимо, чтобы банковский заемщик их где-то заработал. Сколько украинских компаний, увеличивших долларовые выручку и прибыль за последние 5 лет на 70%+ смогут сами эти адепты назвать?..
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:40
Anadonta написав:
Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?
эвро ПА32, а долар.... чекай розвороту крос курсу з эврою ... тоді буде ПА30+
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:43
zРадио написав: slonic32 написав: zРадио написав:
хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...
Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.
Оооо, так вам на политический митинг, а не финансовый форум. Это все равно что хотеть авто мощностью 700 лс, которое будет расходовать 5 л/100 км - т.е. заведомо недостижимого!
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
Я все больше склоняюсь к тому, что адепты крепкой гривны - экономически неграмотные люди, не понимающие, что для обеспечения прироста их вложений на 70% за 5 лет, необходимо, чтобы банковский заемщик их где-то заработал. Сколько украинских компаний, увеличивших долларовые выручку и прибыль за последние 5 лет на 70%+ смогут сами эти адепты назвать?..
девал на величину різниці інфляції долара та гривні.
Від 2013 ще інфляція не догнала девал.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:17
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.07.2020.....................27,6664
Гривна укрепилась на 9 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки в поисках сегодняшнего баланса. Постояв 20 минут, опустились еще на полкопейки. После 11, когда на рынке стали появляться клиентские заявки, сузили спред до рабочих 2 копеек, вернулись на уровень открытия и уравновесились. К 12 подросли на копейку. Доллар в мире подрос, относительно евро гривна укрепляется.
НБУ вчера выкупил 18 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Это произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и перечислений в казначейство в почти одинаковом размере. Добавили ликвидности инкассация, чего давно не было, и интервенция НБУ.
В пятницу объем валютного рынка вырос с 340.6 до 449.9 млн. Обороты чистые и немалые. Клиентское предложение выросло, а спрос сократился. Доминирование спроса сохранялось, но перекос был минимальный.
Коллеги!
Почему, когда речь заходит о пользе или вреде девальвации, всегда приводятся экстремальные примеры кратных девальваций? Кратные девальвации были следствием попыток избежать плавной.
Ну и чтобы снизить градус дискуссии, не стоит забывать, что курс - это чаще следствие экономических процессов, а не причина. Наибольший вред приносят попытки управлять экономикой при помощи курса. Определенное влияние допустимо, но надо обладать чувством меры.
Экономика вообще не терпит экстремизьма, которым мы постоянно занимаемся.
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