Додано: Вів 28 лип, 2020 10:54

Alex6 написав: slonic32 написав: vitaliian написав: Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара. Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.

Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девала для підтримки економіки)) Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девала для підтримки економіки))





девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає

Добродії, девальвація (як і емісійна ініляція) в тутешніх умовах, перед усім, викликана надлишковою емісією (тобто тупим друком "бабла", під "розпил" в решті решт). Девальвація буде і при [умовному] карколомному зростанні, якщо друкувати гроші. Добродії, девальвація (як і емісійна ініляція) в тутешніх умовах, перед усім, викликана надлишковою емісією (тобто тупим друком "бабла", під "розпил" в решті решт). Девальвація буде і при [умовному] карколомному зростанні, якщо друкувати гроші.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell