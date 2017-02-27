vitaliian написав:Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девала для підтримки економіки))
девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає
Добродії, девальвація (як і емісійна ініляція) в тутешніх умовах, перед усім, викликана надлишковою емісією (тобто тупим друком "бабла", під "розпил" в решті решт). Девальвація буде і при [умовному] карколомному зростанні, якщо друкувати гроші.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Девальвація буде і при [умовному] карколомному зростанні, якщо друкувати гроші.
почему печатают деньги? потому что не могут собрать налоги т.к. половина экономики в тени. Логика такая не хотите платить так мы допечатаем. В выигрыше тот кто сидит в валюте, в проигрыше все остальные. Инвестору неинтересно заводить валюта по 8 а выводить по 27, поэтому про инвестиции можно забыть.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав: хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...
Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.
Оооо, так вам на политический митинг, а не финансовый форум. Это все равно что хотеть авто мощностью 700 лс, которое будет расходовать 5 л/100 км - т.е. заведомо недостижимого!
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
Я все больше склоняюсь к тому, что адепты крепкой гривны - экономически неграмотные люди, не понимающие, что для обеспечения прироста их вложений на 70% за 5 лет, необходимо, чтобы банковский заемщик их где-то заработал. Сколько украинских компаний, увеличивших долларовые выручку и прибыль за последние 5 лет на 70%+ смогут сами эти адепты назвать?..
zРадио написав: хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...
Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.
Оооо, так вам на политический митинг, а не финансовый форум. Это все равно что хотеть авто мощностью 700 лс, которое будет расходовать 5 л/100 км - т.е. заведомо недостижимого!
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
Я все больше склоняюсь к тому, что адепты крепкой гривны - экономически неграмотные люди, не понимающие, что для обеспечения прироста их вложений на 70% за 5 лет, необходимо, чтобы банковский заемщик их где-то заработал. Сколько украинских компаний, увеличивших долларовые выручку и прибыль за последние 5 лет на 70%+ смогут сами эти адепты назвать?..
девал на величину різниці інфляції долара та гривні. Від 2013 ще інфляція не догнала девал.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.07.2020.....................27,6664 Гривна укрепилась на 9 копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки в поисках сегодняшнего баланса. Постояв 20 минут, опустились еще на полкопейки. После 11, когда на рынке стали появляться клиентские заявки, сузили спред до рабочих 2 копеек, вернулись на уровень открытия и уравновесились. К 12 подросли на копейку. Доллар в мире подрос, относительно евро гривна укрепляется.
НБУ вчера выкупил 18 млн. Остатки на коррсчетах сократились. Это произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и перечислений в казначейство в почти одинаковом размере. Добавили ликвидности инкассация, чего давно не было, и интервенция НБУ.
В пятницу объем валютного рынка вырос с 340.6 до 449.9 млн. Обороты чистые и немалые. Клиентское предложение выросло, а спрос сократился. Доминирование спроса сохранялось, но перекос был минимальный.
Коллеги! Почему, когда речь заходит о пользе или вреде девальвации, всегда приводятся экстремальные примеры кратных девальваций? Кратные девальвации были следствием попыток избежать плавной. Ну и чтобы снизить градус дискуссии, не стоит забывать, что курс - это чаще следствие экономических процессов, а не причина. Наибольший вред приносят попытки управлять экономикой при помощи курса. Определенное влияние допустимо, но надо обладать чувством меры. Экономика вообще не терпит экстремизьма, которым мы постоянно занимаемся.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0791(0,0820). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 7,91 копійок за добу. Трохи меньше ніж росло тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0139(+ 0,0081). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 1,39 копійки за добу. Це в 1,79(1,3) рази моторніше. Потяг собі йде на Богодухів. Та ще й пришвидшується.
Повні оберти МБ за тиждень 2139,7825(1720,1391) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче виросли і склали 427,96 (344,03) млн.дол. Хтось гарненько злився на цьому рості! Оберти підстрибнули, та на прикінці тижня все впало. Середні оберти виросли і вони за тиждень були більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 363,85 (361,45) млн. грн., які теж підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6664(27,6647) грн./доляр. Майже на місті! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,1553(26,0858) грн./дол. і це на 1,51(1,58) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,78(6,05) відсотка. Трошки припало.
Доляр по року перекуплено на 1,51 гривні! А якщо перекуплено, що треба робити?
Не погано заробили ті, хто розпродав доляра на тому тижні. Та бесперечно те, що хто продавав дорожче, а купував дешевше 26,0858 грн./доляр мають зиск по року.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,7294(27,1929) грн./$. Воно ДОБРЯЧЕ ПІДСТРИБНУЛО.
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7294 грн./дол.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zРадио написав: Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.07.2020.....................27,6664 Гривна укрепилась на 9 копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки в поисках сегодняшнего баланса. Постояв 20 минут, опустились еще на полкопейки. После 11, когда на рынке стали появляться клиентские заявки, сузили спред до рабочих 2 копеек, вернулись на уровень открытия и уравновесились. К 12 подросли на копейку. Доллар в мире подрос, относительно евро гривна укрепляется.
НБУ вчера выкупил 18 млн. Остатки на коррсчетах сократились. Это произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и перечислений в казначейство в почти одинаковом размере. Добавили ликвидности инкассация, чего давно не было, и интервенция НБУ.
В пятницу объем валютного рынка вырос с 340.6 до 449.9 млн. Обороты чистые и немалые. Клиентское предложение выросло, а спрос сократился. Доминирование спроса сохранялось, но перекос был минимальный.
Коллеги! Почему, когда речь заходит о пользе или вреде девальвации, всегда приводятся экстремальные примеры кратных девальваций? Кратные девальвации были следствием попыток избежать плавной. Ну и чтобы снизить градус дискуссии, не стоит забывать, что курс - это чаще следствие экономических процессов, а не причина. Наибольший вред приносят попытки управлять экономикой при помощи курса. Определенное влияние допустимо, но надо обладать чувством меры. Экономика вообще не терпит экстремизьма, которым мы постоянно занимаемся.
курс, це як температута тіла, якщо 35 градусів, то морозить, а якщо 39 то вже кидає в жар, а якщо незалежаний НБУ курс 8 - 32 - 24 - 28, то економіку лихоманить...
zРадио написав: Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
Прийнятним є доларове депо дає 6% річних, гривневе 12% річних, інфляція 6% і девал 6%, дефіцит держбюджета 6%. При цьому дохідність від оренди нерухомості біля 6% у доларі. Це при інфляції долара 2%. Якщо інфляція долара 0%, то віндімаємо від вище вказаних цифр цифр мінус 2. Якщо інфляція долара 4%, то додаєм 2.