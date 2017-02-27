Додано: Вів 28 лип, 2020 12:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

28.07.2020.....................27,6664

Гривна укрепилась на 9 копеек.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки в поисках сегодняшнего баланса. Постояв 20 минут, опустились еще на полкопейки. После 11, когда на рынке стали появляться клиентские заявки, сузили спред до рабочих 2 копеек, вернулись на уровень открытия и уравновесились. К 12 подросли на копейку. Доллар в мире подрос, относительно евро гривна укрепляется.



НБУ вчера выкупил 18 млн.

Остатки на коррсчетах сократились. Это произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и перечислений в казначейство в почти одинаковом размере. Добавили ликвидности инкассация, чего давно не было, и интервенция НБУ.



В пятницу объем валютного рынка вырос с 340.6 до 449.9 млн. Обороты чистые и немалые. Клиентское предложение выросло, а спрос сократился. Доминирование спроса сохранялось, но перекос был минимальный.



Коллеги!

Почему, когда речь заходит о пользе или вреде девальвации, всегда приводятся экстремальные примеры кратных девальваций? Кратные девальвации были следствием попыток избежать плавной.

Ну и чтобы снизить градус дискуссии, не стоит забывать, что курс - это чаще следствие экономических процессов, а не причина. Наибольший вред приносят попытки управлять экономикой при помощи курса. Определенное влияние допустимо, но надо обладать чувством меры.

Экономика вообще не терпит экстремизьма, которым мы постоянно занимаемся.