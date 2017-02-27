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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:49
Anadonta написав:
Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?
Всё будет, не переживайте. Или увидели откат на 25 копеек и уже взбодрились резко? На внешнем рынке просто доллару вчера устроили показательную порку, вот и у нас он немного откатил. А как только эта вакханалия там закончится, то и у нас гривна продолжит валиться. Послезавтра очередная отоварка ОВГЗ будет, вот и нальют свеженькой гривны на межбанк.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:55
slonic32 написав:
Вимкнутий станок, високі облікові ставки, продаж ЗВР допомагають від девала. + урізати бюджетного осетра)
Да-да, всё именно так и будет!
Осталась только одна маленькая проблемка: где взять столько валюты, чтобы удовлетворить все Ваши хотелки? Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:04
slonic32 написав:
Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
А Вы все эти полгода в погребе прожили? Или в глухом лесу? Полгода экономика раком стоит из-за карантина! Предприятия и ФОПы закрываются, банкротятся. А кто не закрылся еще полностью, те на конкретном подсосе. Мечтают хотя бы в ноль выходить по итогам месяца. На зарплату и коммуналку смогли заработать - и уже хорошо. Кредитов некому брать! Вот ставки и упали по депозитам. Кредиты-то выдаются из тех денег, что привлечены на депозиты. Если нет спроса на кредиты, то с чего платить проценты по депозитам? Вот и приходится банкам резать ставки, чтобы хоть как-то завлечь бизнес брать кредиты. Но в постоянно падающей уже год экономике, да еще и при карантине, это почти не реально...
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:04
slonic32 написав: Alex6 написав:
девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає
Вимкнутий станок, високі облікові ставки, продаж ЗВР допомагають від девала. + урізати бюджетного осетра)
це все ще більше зупинить економіку, дефляційна спіраль, безробіття, голодні бунти
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:07
slonic32 написав: zРадио написав:
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
требования к банкам изменились, теперь банк не может кредитовать связанный бизнес владельца сверх норматива, а больше кредитовать некого - все добросовестные "белые" кредиторы давно разобраны, а кредитовать теневой сектор запрещает регулятор. Но всё что ниже 13% эта работа регулятора со своей учётной ставкой. Объективно цена гривны 13-15% - то сколько дают нерезы без муток на разнице с рефинансом.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 28 лип, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:10
vitaliian написав: slonic32 написав: zРадио написав:
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
требования к банкам изменились, теперь банк не может кредитовать связанный бизнес владельца сверх норматива, а больше кредитовать некого - все добросовестные "белые" кредиторы давно разобраны, а кредитовать теневой сектор запрещает регулятор.
так зешмиг хай закінчить куйню під назвою "атокарантиннападе", зедовбав конкретно, зеробив всіх разом.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:12
slonic32 написав: zРадио написав:
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!
10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
ставки начали падать давно, с момента национализации привата, 60% банковского сектора госы, зачем им привлекать у людей ?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:12
slonic32 написав:
Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
Прикол ще й в тому, що рік тому кредити в банках були дорогущі/недоступні, зате були гарні відсотки по депозитам - 15-20%. А зараз і кредити залишились такими само дорогими і по депозитам смішна ставка стала. То для кого тоді НБУ знижував облікову ставку, якщо простий нарід залишився в такому великому мінусі?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:14
flyman написав:
так зешмиг хай закінчить куйню під назвою "атокарантиннападе", зедовбав конкретно, зеробив всіх разом.
зачем было метро закрывать, метро открыли а кратного всплеска заболевших нет. Недавно посетил за справкой семейного врача, под кабинетом сидит 20 условно "больных" без какой либо дистанции. Странный карантин больше похожий на обычный бардак. А перчатки и септик в супермаркете нужны и без карантина, мало ли чем болеют те кто лапает руками товар.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:18
Expert100500 написав: slonic32 написав:
Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
Прикол ще й в тому, що рік тому кредити в банках були дорогущі/недоступні, зате були гарні відсотки по депозитам - 15-20%. А зараз і кредити залишились такими само дорогими і по депозитам смішна ставка стала. То для кого тоді НБУ знижував облікову ставку, якщо простий нарід залишився в такому великому мінусі?
зараз позичають єврооблігації 7,5% неоподаткованих у валюті,
а пересіченому макс. дають посмоктати 3% оподаткованих.
Нормас. Піпл схаває. До пори до часу. Потім хтось уїде в Ростов. Може в листопаді.
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