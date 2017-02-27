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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6092609360946095>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:49

  Anadonta написав:Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?

Всё будет, не переживайте. Или увидели откат на 25 копеек и уже взбодрились резко? На внешнем рынке просто доллару вчера устроили показательную порку, вот и у нас он немного откатил. А как только эта вакханалия там закончится, то и у нас гривна продолжит валиться. Послезавтра очередная отоварка ОВГЗ будет, вот и нальют свеженькой гривны на межбанк.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:55

  slonic32 написав:Вимкнутий станок, високі облікові ставки, продаж ЗВР допомагають від девала. + урізати бюджетного осетра)

Да-да, всё именно так и будет! :mrgreen: Осталась только одна маленькая проблемка: где взять столько валюты, чтобы удовлетворить все Ваши хотелки? Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:04

  slonic32 написав:Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?

А Вы все эти полгода в погребе прожили? Или в глухом лесу? Полгода экономика раком стоит из-за карантина! Предприятия и ФОПы закрываются, банкротятся. А кто не закрылся еще полностью, те на конкретном подсосе. Мечтают хотя бы в ноль выходить по итогам месяца. На зарплату и коммуналку смогли заработать - и уже хорошо. Кредитов некому брать! Вот ставки и упали по депозитам. Кредиты-то выдаются из тех денег, что привлечены на депозиты. Если нет спроса на кредиты, то с чего платить проценты по депозитам? Вот и приходится банкам резать ставки, чтобы хоть как-то завлечь бизнес брать кредиты. Но в постоянно падающей уже год экономике, да еще и при карантине, это почти не реально...
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:04

  slonic32 написав:
  Alex6 написав:девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає :roll:

Вимкнутий станок, високі облікові ставки, продаж ЗВР допомагають від девала. + урізати бюджетного осетра)



це все ще більше зупинить економіку, дефляційна спіраль, безробіття, голодні бунти
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:07

  slonic32 написав:
  zРадио написав:
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!

10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
требования к банкам изменились, теперь банк не может кредитовать связанный бизнес владельца сверх норматива, а больше кредитовать некого - все добросовестные "белые" кредиторы давно разобраны, а кредитовать теневой сектор запрещает регулятор. Но всё что ниже 13% эта работа регулятора со своей учётной ставкой. Объективно цена гривны 13-15% - то сколько дают нерезы без муток на разнице с рефинансом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 лип, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:10

  vitaliian написав:
  slonic32 написав:
  zРадио написав:
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!

10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
требования к банкам изменились, теперь банк не может кредитовать связанный бизнес владельца сверх норматива, а больше кредитовать некого - все добросовестные "белые" кредиторы давно разобраны, а кредитовать теневой сектор запрещает регулятор.

так зешмиг хай закінчить куйню під назвою "атокарантиннападе", зедовбав конкретно, зеробив всіх разом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:12

  slonic32 написав:
  zРадио написав:
Чтобы долгосрочно получать пассивную прибыль 10% годовых, необходимо чтобы экономика долгосрочно давала еще более высокую "активную" прибыль (12-15%) в качестве премии за риск ведения бизнеса в пользу его собственников. Покажите мне государство, где ВВП долгосрочно растет на эти величины!

10%- це мізер. Мінімально прийнятний - 15%, краще 20+. Так було завжди. Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?



ставки начали падать давно, с момента национализации привата, 60% банковского сектора госы, зачем им привлекать у людей ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:12

  slonic32 написав:Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?


Прикол ще й в тому, що рік тому кредити в банках були дорогущі/недоступні, зате були гарні відсотки по депозитам - 15-20%. А зараз і кредити залишились такими само дорогими і по депозитам смішна ставка стала. То для кого тоді НБУ знижував облікову ставку, якщо простий нарід залишився в такому великому мінусі?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:так зешмиг хай закінчить куйню під назвою "атокарантиннападе", зедовбав конкретно, зеробив всіх разом.
зачем было метро закрывать, метро открыли а кратного всплеска заболевших нет. Недавно посетил за справкой семейного врача, под кабинетом сидит 20 условно "больных" без какой либо дистанции. Странный карантин больше похожий на обычный бардак. А перчатки и септик в супермаркете нужны и без карантина, мало ли чем болеют те кто лапает руками товар.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:18

  Expert100500 написав:
  slonic32 написав:Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?


Прикол ще й в тому, що рік тому кредити в банках були дорогущі/недоступні, зате були гарні відсотки по депозитам - 15-20%. А зараз і кредити залишились такими само дорогими і по депозитам смішна ставка стала. То для кого тоді НБУ знижував облікову ставку, якщо простий нарід залишився в такому великому мінусі?

зараз позичають єврооблігації 7,5% неоподаткованих у валюті,
а пересіченому макс. дають посмоктати 3% оподаткованих.

Нормас. Піпл схаває. До пори до часу. Потім хтось уїде в Ростов. Може в листопаді.
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