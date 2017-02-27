На стрімкім териконі
віддалась ти мені
серед білого дня в суботу.
І дивився на нас
весь Донбас,
весь Донбас, припинивши роботу.
Сєвєродонецьк
27,65 / 27,85
32,15 / 32,40
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:48
На стрімкім териконі
віддалась ти мені
серед білого дня в суботу.
І дивився на нас
весь Донбас,
весь Донбас, припинивши роботу.
Сєвєродонецьк
27,65 / 27,85
32,15 / 32,40
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:13
такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5?
если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:16
Прямо таки державницьке мислення - готовий політик. Причому добавлю, хто і як буде розгрібати, це вже не клопіт теперішніх по терміну запозичень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:21
К - бо Коломойський?))) логіка і принципи схожі)))
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:56
Откупайтесь, это дно. Кажись стартовала вторая ступень
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:59
нет ну не обязательно прямо совсем в наглую кидать(чтоб не было бунтов), а например отдать гривной по курсу 25 при курсе 100 или как то так. за эти деньги можно неслабо развиваться и не зависеть от внешних кредиторов. потомки потом оценят такой поступок в пользу государства
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:12
В чому прикол = кидати, якщо грощі будуть вкладені в розвиток?
Імхо, якщо грощі вкладені в розвиток, то повернути уе не проблема, головне, щоб була стратегія розвитку!
А через те, що стратегії розвитку немає - тому немає внутрішніх запозичень у населення,
тому те, що залучається через зовнішній ринок - проїдається і разворовується
|