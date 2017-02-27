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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6092609360946095

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:48

  yuri_m написав:
  slonic32 написав:Вимкнутий станок, високі облікові ставки, продаж ЗВР допомагають від девала. + урізати бюджетного осетра)

Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы.
Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?


На стрімкім териконі
віддалась ти мені
серед білого дня в суботу.

І дивився на нас
весь Донбас,
весь Донбас, припинивши роботу.



Сєвєродонецьк
27,65 / 27,85
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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:13

такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5?
если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:16

  DmitryK написав:такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5?
если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?


Прямо таки державницьке мислення - готовий політик. Причому добавлю, хто і як буде розгрібати, це вже не клопіт теперішніх по терміну запозичень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:21

  DmitryK написав:такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5?
если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?

К - бо Коломойський?))) логіка і принципи схожі)))
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:56

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:59

нет ну не обязательно прямо совсем в наглую кидать(чтоб не было бунтов), а например отдать гривной по курсу 25 при курсе 100 или как то так. за эти деньги можно неслабо развиваться и не зависеть от внешних кредиторов. потомки потом оценят такой поступок в пользу государства
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:12

  DmitryK написав:нет ну не обязательно прямо совсем в наглую кидать(чтоб не было бунтов), а например отдать гривной по курсу 25 при курсе 100 или как то так. за эти деньги можно неслабо развиваться и не зависеть от внешних кредиторов. потомки потом оценят такой поступок в пользу государства

В чому прикол = кидати, якщо грощі будуть вкладені в розвиток?

Імхо, якщо грощі вкладені в розвиток, то повернути уе не проблема, головне, щоб була стратегія розвитку!

А через те, що стратегії розвитку немає - тому немає внутрішніх запозичень у населення,
тому те, що залучається через зовнішній ринок - проїдається і разворовується :!:
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