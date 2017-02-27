такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5? если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?
DmitryK написав:такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5? если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?
Прямо таки державницьке мислення - готовий політик. Причому добавлю, хто і як буде розгрібати, це вже не клопіт теперішніх по терміну запозичень.
DmitryK написав:такой вопрос по теме - никак не пойму, зачем выпускать еврооблигации под 7.5? если можно через госбанки и депо скажем, 5-6 проц годовых на несколько лет привлечь. толпа флайменов побежит в банки, ну и потом через 5 лет как то всех кинуть, это ж куда проще чем кидать инвесторов забугорных?что не так?
К - бо Коломойський?))) логіка і принципи схожі)))
нет ну не обязательно прямо совсем в наглую кидать(чтоб не было бунтов), а например отдать гривной по курсу 25 при курсе 100 или как то так. за эти деньги можно неслабо развиваться и не зависеть от внешних кредиторов. потомки потом оценят такой поступок в пользу государства
DmitryK написав:нет ну не обязательно прямо совсем в наглую кидать(чтоб не было бунтов), а например отдать гривной по курсу 25 при курсе 100 или как то так. за эти деньги можно неслабо развиваться и не зависеть от внешних кредиторов. потомки потом оценят такой поступок в пользу государства
В чому прикол = кидати, якщо грощі будуть вкладені в розвиток?
Імхо, якщо грощі вкладені в розвиток, то повернути уе не проблема, головне, щоб була стратегія розвитку!
А через те, що стратегії розвитку немає - тому немає внутрішніх запозичень у населення, тому те, що залучається через зовнішній ринок - проїдається і разворовується
slonic32 написав:Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?
А Вы все эти полгода в погребе прожили? Или в глухом лесу? Полгода экономика раком стоит из-за карантина! Предприятия и ФОПы закрываются, банкротятся. А кто не закрылся еще полностью, те на конкретном подсосе. Мечтают хотя бы в ноль выходить по итогам месяца. На зарплату и коммуналку смогли заработать - и уже хорошо. Кредитов некому брать! Вот ставки и упали по депозитам. Кредиты-то выдаются из тех денег, что привлечены на депозиты. Если нет спроса на кредиты, то с чего платить проценты по депозитам? Вот и приходится банкам резать ставки, чтобы хоть как-то завлечь бизнес брать кредиты. Но в постоянно падающей уже год экономике, да еще и при карантине, это почти не реально...
Ставки, кредиты - просто у банков рулит тема рефинанс-ОВГЗ.
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