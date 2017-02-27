slonic32 написав: Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо? Що кардинально змінилось в економіці за останні півроку, що так впали ставки по депо?

А Вы все эти полгода в погребе прожили? Или в глухом лесу? Полгода экономика раком стоит из-за карантина! Предприятия и ФОПы закрываются, банкротятся. А кто не закрылся еще полностью, те на конкретном подсосе. Мечтают хотя бы в ноль выходить по итогам месяца. На зарплату и коммуналку смогли заработать - и уже хорошо. Кредитов некому брать! Вот ставки и упали по депозитам. Кредиты-то выдаются из тех денег, что привлечены на депозиты. Если нет спроса на кредиты, то с чего платить проценты по депозитам? Вот и приходится банкам резать ставки, чтобы хоть как-то завлечь бизнес брать кредиты. Но в постоянно падающей уже год экономике, да еще и при карантине, это почти не реально...