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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:51
change_pm написав: DmitryK написав:
нет ну не обязательно прямо совсем в наглую кидать
(чтоб не было бунтов), а например отдать гривной по курсу 25 при курсе 100 или как то так. за эти деньги можно неслабо развиваться и не зависеть от внешних кредиторов.
потомки потом оценят такой поступок в пользу государства
В чому прикол = кидати, якщо грощі будуть вкладені в розвиток?
Імхо, якщо грощі вкладені в розвиток, то повернути уе не проблема, головне, щоб була стратегія розвитку!
Через те, що це для вас є нормою, ви і не мільярдер і не олігарх.
Нормальний бєня б зразу запитав "якщо повернути уе не проблема, то навіщо ж повертати?"
Так що іспит на придатність бути олігархом ви не склали
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:51
Anadonta написав:
Это знак? "Не обговорюється", ибо уже обо всем договорились?
дали задню?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:52
Anadonta написав:
Это знак? "Не обговорюється", ибо уже обо всем договорились?
Рудий господар ставив задачі слугам окремо кожному... Нема чого обговорювати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:05
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.07.2020..............29.07.2020
дата розрахунку...............27.07.2020...............28.07.2020
Євро..................................32,6049....................32,4539
Долар США.......................27,7571....................27,6851
После полудня доллар отыграл 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки в поисках сегодняшнего баланса. Постояв 20 минут, опустились еще на полкопейки. После 11, когда на рынке стали появляться клиентские заявки, сузили спред до рабочих 2 копеек, вернулись на уровень открытия и уравновесились. К 12 подросли на копейку. Доллар в мире подрос, относительно евро гривна укрепляется.
После полудня прибавили полкопейки. Перед обедом прибавили еще полкопейки, растянув спред до трех копеек, что обычно сигнализирует о падении оборотов. Уже не в первый раз обед проходит при широком спреде. Похоже, у участников рынка появилась странная традиция в обеденное время обедать
После затянувшегося более, чем на 2 часа обеда снова пошли вверх, постепенно сузив спред до рабочего. За полчаса выросли на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.7100 - 27.7300. За день выросли на 5 копеек.
Должен признаться, что рост котировок стал для меня неожиданным. Обычно движения в каждом направлении продолжаются дольше. Очень уж быстро исчерпалось отложенное во время длительного роста предложение.
Этот день в истории:
2019 - 25.4397 (-5) +225
2018 - 26.7615 (+11) +92
2017 - 25.9156 (+1)
2016 - 24.7982 (-2)
ruvex написав:
Ставки упали не потому, что кредиты некому брать, а потому, что у банков рулит тема рефинанс-ОВГЗ.
Эту тему придумали журналисты. Соотношение объемов и условий рефинанса (плавающая ставка) с объемами и условиями ОВГЗ этой теории противоречит. Однако, у снижения ставок есть вполне рыночное объяснение. При недостатке надежных заемщиков в банковской системе накопился огромный объем избыточной ликвидности, который значительно превышает объем рефинанса, выданный отдельным банкам. Банковская система в целом не заинтересована в привлечении новых средств, не имея возможности пристроить те, что уже привлекли. Справедливости ради стоит заметить, что объем избыточной ликвидности последнее время снижается, но он остается все еще очень высоким.
centurionus написав:
Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються
Тут есть 2 варианта:
1. Авторитетные люди объяснили, что откровенно вести валютные войны наше зависимое положение не позволяет. Давление по поводу отставки Смолия было очень сильным.
2. Появился новый прогноз, по которому желаемый курс будет достигнут естественным путем. Вариант без грубого вмешательства государства мне нравится значительно больше.
В любом случае, обещание не ломать дров обнадеживает.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:06
centurionus написав: Anadonta написав:
Это знак? "Не обговорюється", ибо уже обо всем договорились?
Рудий господар ставив задачі слугам окремо кожному... Нема чого обговорювати...
При такому раскладі це більше схоже на правду!
Дійсно, навіщо щось обговорювати, коли можна просто дати вказівку?!
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:13
16-00:
Харьков 27.68 - 27.73 (утром 27.63 - 27.68)
По итогу дня получается, что наличный доллар прибавил в цене. Диапазон цен: 27.67..27.68 - 27.73..27.78 (ПОВ, опт). Биды ровные, а вот с оферами разброс. Тем не менее половина зафиксированных курсов продажи - 27.73 гривен за доллар.
Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.70)
Полтава 27.67 - 27.75..27.77 (27.60 - 27.70)
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:36
Сибарит написав: ruvex написав:
Ставки упали не потому, что кредиты некому брать, а потому, что у банков рулит тема рефинанс-ОВГЗ.
Эту тему придумали журналисты. Соотношение объемов и условий рефинанса (плавающая ставка) с объемами и условиями ОВГЗ этой теории противоречит. Однако, у снижения ставок есть вполне рыночное объяснение. При недостатке надежных заемщиков в банковской системе накопился огромный объем избыточной ликвидности, который значительно превышает объем рефинанса, выданный отдельным банкам. Банковская система в целом не заинтересована в привлечении новых средств, не имея возможности пристроить те, что уже привлекли. Справедливости ради стоит заметить, что объем избыточной ликвидности последнее время снижается, но он остается все еще очень высоким.
Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус.
Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей" на торгах по звонку?
п.с. Реальный рынок - в наших условиях реальная байка.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:44
ruvex написав:
Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус.
Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей"?
п.с. Реальный рынок - в наших условиях реальная байка.
от того сколько разместили депозитов -зависит премия банковских работников,
в общем как в совке, у них ПЛАН по депозитам
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:53
yuri_m написав:
Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?
Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.
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