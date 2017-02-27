Додано: Вів 28 лип, 2020 16:05

ruvex написав: Ставки упали не потому, что кредиты некому брать, а потому, что у банков рулит тема рефинанс-ОВГЗ. Ставки упали не потому, что кредиты некому брать, а потому, что у банков рулит тема рефинанс-ОВГЗ.

centurionus написав: Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................28.07.2020..............29.07.2020дата розрахунку...............27.07.2020...............28.07.2020Євро..................................32,6049....................32,4539Долар США.......................27,7571....................После полудня доллар отыграл 2 копейки.Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки в поисках сегодняшнего баланса. Постояв 20 минут, опустились еще на полкопейки. После 11, когда на рынке стали появляться клиентские заявки, сузили спред до рабочих 2 копеек, вернулись на уровень открытия и уравновесились. К 12 подросли на копейку. Доллар в мире подрос, относительно евро гривна укрепляется.После полудня прибавили полкопейки. Перед обедом прибавили еще полкопейки, растянув спред до трех копеек, что обычно сигнализирует о падении оборотов. Уже не в первый раз обед проходит при широком спреде. Похоже, у участников рынка появилась странная традиция в обеденное время обедатьПосле затянувшегося более, чем на 2 часа обеда снова пошли вверх, постепенно сузив спред до рабочего. За полчаса выросли на 3 копейки.Официальный курс встретили котировками 27.7100 - 27.7300. За день выросли на 5 копеек.Должен признаться, что рост котировок стал для меня неожиданным. Обычно движения в каждом направлении продолжаются дольше. Очень уж быстро исчерпалось отложенное во время длительного роста предложение.Этот день в истории:2019 - 25.4397 (-5) +2252018 - 26.7615 (+11) +922017 - 25.9156 (+1)2016 - 24.7982 (-2)Эту тему придумали журналисты. Соотношение объемов и условий рефинанса (плавающая ставка) с объемами и условиями ОВГЗ этой теории противоречит. Однако, у снижения ставок есть вполне рыночное объяснение. При недостатке надежных заемщиков в банковской системе накопился огромный объем избыточной ликвидности, который значительно превышает объем рефинанса, выданный отдельным банкам. Банковская система в целом не заинтересована в привлечении новых средств, не имея возможности пристроить те, что уже привлекли. Справедливости ради стоит заметить, что объем избыточной ликвидности последнее время снижается, но он остается все еще очень высоким.Тут есть 2 варианта:1. Авторитетные люди объяснили, что откровенно вести валютные войны наше зависимое положение не позволяет. Давление по поводу отставки Смолия было очень сильным.2. Появился новый прогноз, по которому желаемый курс будет достигнут естественным путем. Вариант без грубого вмешательства государства мне нравится значительно больше.В любом случае, обещание не ломать дров обнадеживает.