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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6094609560966097

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 214
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
108
Ніяких змін не очікую
15%
33
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:03

  prodigy написав:..
в общем как в совке, у них ПЛАН по депозитам

Планы есть у любого коммерческого предприятия - планы по обороту, по прибыли, по найму/увольнению... Более того, даже у твоей жены есть планы как/сколько лихо потратить на текущие нужды/хотелки.
Никогда не понимал людей, которые совок суют куда надо и не очень
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:05

  slonic32 написав:
  yuri_m написав:Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?

Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.

Иліта не переймається проблемами смердів. "Па 8" - "продуктивніше" було пиляти бюджет.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:12

  slonic32 написав:
  yuri_m написав:Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?

Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.

Боже, какое скудоумие...
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:18

А вот и результаты аукциона подоспели: https://mof.gov.ua/storage/files/83-85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx

Коротко и грубо:
- 7 млрд в гривне ( 4.9 до декабря 2020 + 2.2 до июня 2021 )
- 130 млн долл ( до июня 2021 )
Из забавного: по гривне всего 6 заявок (5 удовлетворены) - массовостью интереса не пахнет.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:25

  slonic32 написав:Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.


Летіли швидко. Тільки вниз.
Який в біса приклад...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:26

  slonic32 написав:Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.

Так Вы и сейчас можете себе это позволить. Чудово жити.
Возьмите кредит в банке. Под залог собственного дома. Или квартиры.
И ни в чем себе не отказывайте.
Будете жить очень хорошо. Но не долго. :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:31

  headshaker написав:А вот и результаты аукциона подоспели: https://mof.gov.ua/storage/files/83-85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx

Коротко и грубо:
- 7 млрд в гривне ( 4.9 до декабря 2020 + 2.2 до июня 2021 )
- 130 млн долл ( до июня 2021 )
Из забавного: по гривне всего 6 заявок (5 удовлетворены) - массовостью интереса не пахнет.

Свеженапечатанная гривна по-любому.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:36

  AlexxK написав:
  slonic32 написав:Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.

Так Вы и сейчас можете себе это позволить. Чудово жити.
Возьмите кредит в банке. Под залог собственного дома. Или квартиры.
И ни в чем себе не отказывайте.
Будете жить очень хорошо. Но не долго. :roll:

Думаете, в ситуации на текущий момент имеется перспектива "долго"?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:52

  ruvex написав:Думаете, в ситуации на текущий момент имеется перспектива "долго"?

В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку».
Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов. А до этого будем как-то ковылять. Но в том или ином виде мы будем долго – и не одно поколение. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:07

  AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку».
Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.

Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные. 8)
Black Jack - White Business
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ruvex
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  #<1 ... 6094609560966097
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