prodigy написав:.. в общем как в совке, у них ПЛАН по депозитам
Планы есть у любого коммерческого предприятия - планы по обороту, по прибыли, по найму/увольнению... Более того, даже у твоей жены есть планы как/сколько лихо потратить на текущие нужды/хотелки. Никогда не понимал людей, которые совок суют куда надо и не очень
yuri_m написав:Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?
Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.
Иліта не переймається проблемами смердів. "Па 8" - "продуктивніше" було пиляти бюджет.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
yuri_m написав:Помнится один мужичок в пиджаке, Витя Янукович, именно так и действовал с 2010 по 2013 годы. Сжег на фиг все ЗВР ради курса 8. А заодно и все взятые за эти годы кредиты в сумме около 50 ярдов долларов. Но зато курс был "стабильно 8", ставки выше 20%, а на размер инфляции даже никто внимания не обращал - при курсе "па 8" всё перекрывалось с лихвой валютным доходом. Ну и? Напомнить, чем дело закончилось для экономики и курса?
Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.
ruvex написав:Думаете, в ситуации на текущий момент имеется перспектива "долго"?
В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку». Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов. А до этого будем как-то ковылять. Но в том или ином виде мы будем долго – и не одно поколение.
AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку». Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.
Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные.
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