ruvex написав:Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус.
Они входят в число тех нескольких банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью и ходят за рефинансом в НБУ. Полный список таких банков можно посмотреть здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days Все достаточно прозрачно и не требует придумывания теорий. Глобус давно пылесосит рынок самыми высокими ставками. Но эти частные случаи не отменяют того факта, что банки в данный момент держат на недельных сертификатах более 77 млрд. избыточной ликвидности, а рефинанса взяли менее 13 млрд. Такой перекос - весомая причина общего снижения ставок. Банкам вроде Глобуса в этой ситуации нет необходимости держать ставки высокими, достаточно, чтобы они были выше, чем у конкурентов, которые в привлечении нуждаются меньше (не надо бежать быстрее медведя). Это наш давний спор, судить об общем по частным случаям или по общей статистике?
ruvex написав:Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей" на торгах по звонку?
И пусть кто-то докажет, что звонков не было Беспроигрышная позиция в споре Для того, чтобы выходить на рынок по чьему-то звонку (по чьему?), нужно иметь, с чем выходить на рынок. Звонками можно перенести на пару дней время выхода, но общий баланс на рынке они не изменят. Предвидя пример с продажей валюты нафтогазом, сразу замечу, что они продавали валюту примерно в то же время, когда кабмин жаловался на слишком крепкую гривну. Звонком их могли только просить не продавать. Влияние НБУ на Нафтогаз заподозрить совсем трудно. Надеюсь, Ситибанк Вы в работе по звонку не подозреваете?
Завтра погашение объемом 13,4 млрд.грн, а привлечь удалось всего 7 млрд.грн, и 130 млн.долларов. Что в сумме все равно 10,7 млрд.грн, и не покрывает погашение.
Но самое интересное будет через неделю, там будет погашение на 16 млрд.грн + 140 млн.долларов.
А ну ставки Минфни нарисовал типа со снижением, ура б***, великая перемога, ага. Только никому не говорите что по коротким было всего 2 заявки, а по годовым 4 завки. И судя по объемам, это были дружеские Минфину банки.
Там один любопытный момент. Погашались облигации которые привлекали в мае, многие ожидали что Минфин без проблем проведет переразмещение в новый выпуск на 140 дней, а вот фиг там. Из 13,4 млрд, в короткие пошло только 5 млрд.
То что кеш-бек направлен на повышение доходов для банков - это понятно, т.к. кеш-бек платится из повышенной комиссии которую платит продавец банку. Только часть из которой идет на выплаты кеш-беков, остальное идет в доход банкам. В конечном счете за кеш-беки заплатят обычные покупатели в виде повышенных цен. Но не все смогут вернуть часть этого повышения в виде кешбека.
Но почему коррупционного? Коррупция подразумевает участие государственного чиновника для растраты госбюджета. Чиновники в схеме с кеш-беком не участвуют, как и госбюджет, поэтому коррупцией это называть нельзя.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 28 лип, 2020 19:28, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий написав:То что кеш-бек направлен на повышение доходов для банков - это понятно, т.к. кеш-бек платится из повышенной комиссии которую платит продавец банку. Только часть из которой идет на выплаты кеш-беков, остальное идет в доход банкам. В конечном счете за кеш-беки заплатят обычные покупатели в виде повышенных цен. Но не все смогут вернуть часть этого повышения в виде кешбека.
Но почему коррупционного? Коррупция подразумевает участие государственного чиновника для растраты госбюджета. Чиновники в схеме с кеш-беком не участвуют, как и госбюджет, поэтому коррупцией это называть нельзя.
Там о другом "кешбеке", не том, что по картам (он их вообще не касается), а о том, что пожаловавшемуся покупателю торговец должен сделать возмещение, причем нет контроля, что покупатель и его "чек" не липовые
Sirchyk написав:Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....
Ні. Мої політичні обранці рідко отримують владу. За звичай, при кермі апологети друкування гривні, сектанти цілющого девала. Але при падіннях 5-8 та 8-27 розквіту економіки видно не було.
девал был следствием падения экономики и бегства капитала. Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
Я так понимаю фактор войны никого не беспокоит при курсе 8-27, что его даже не рассматривают? Экономика, инвесторы, бизнес должны расти точно также как и при курсе 5-8? Откуда такое заблуждение, кто-то может объяснить?