Додано: Вів 28 лип, 2020 18:31

ruvex написав: Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус. Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус.

ruvex написав: Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей" на торгах по звонку? Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей" на торгах по звонку?

Они входят в число тех нескольких банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью и ходят за рефинансом в НБУ. Полный список таких банков можно посмотреть здесь:Все достаточно прозрачно и не требует придумывания теорий. Глобус давно пылесосит рынок самыми высокими ставками. Но эти частные случаи не отменяют того факта, что банки в данный момент держат на недельных сертификатах более 77 млрд. избыточной ликвидности, а рефинанса взяли менее 13 млрд. Такой перекос - весомая причина общего снижения ставок. Банкам вроде Глобуса в этой ситуации нет необходимости держать ставки высокими, достаточно, чтобы они были выше, чем у конкурентов, которые в привлечении нуждаются меньше (не надо бежать быстрее медведя).Это наш давний спор, судить об общем по частным случаям или по общей статистике?И пусть кто-то докажет, что звонков не былоБеспроигрышная позиция в спореДля того, чтобы выходить на рынок по чьему-то звонку (по чьему?), нужно иметь, с чем выходить на рынок. Звонками можно перенести на пару дней время выхода, но общий баланс на рынке они не изменят.Предвидя пример с продажей валюты нафтогазом, сразу замечу, что они продавали валюту примерно в то же время, когда кабмин жаловался на слишком крепкую гривну. Звонком их могли только просить не продавать. Влияние НБУ на Нафтогаз заподозрить совсем трудно.Надеюсь, Ситибанк Вы в работе по звонку не подозреваете?