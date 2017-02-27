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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6096609760986099>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 215
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
109
Ніяких змін не очікую
15%
33
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус.

Они входят в число тех нескольких банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью и ходят за рефинансом в НБУ. Полный список таких банков можно посмотреть здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days Все достаточно прозрачно и не требует придумывания теорий. Глобус давно пылесосит рынок самыми высокими ставками. Но эти частные случаи не отменяют того факта, что банки в данный момент держат на недельных сертификатах более 77 млрд. избыточной ликвидности, а рефинанса взяли менее 13 млрд. Такой перекос - весомая причина общего снижения ставок. Банкам вроде Глобуса в этой ситуации нет необходимости держать ставки высокими, достаточно, чтобы они были выше, чем у конкурентов, которые в привлечении нуждаются меньше (не надо бежать быстрее медведя).
Это наш давний спор, судить об общем по частным случаям или по общей статистике?
  ruvex написав:Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей" на торгах по звонку?

И пусть кто-то докажет, что звонков не было :) Беспроигрышная позиция в споре :)
Для того, чтобы выходить на рынок по чьему-то звонку (по чьему?), нужно иметь, с чем выходить на рынок. Звонками можно перенести на пару дней время выхода, но общий баланс на рынке они не изменят.
Предвидя пример с продажей валюты нафтогазом, сразу замечу, что они продавали валюту примерно в то же время, когда кабмин жаловался на слишком крепкую гривну. Звонком их могли только просить не продавать. Влияние НБУ на Нафтогаз заподозрить совсем трудно.
Надеюсь, Ситибанк Вы в работе по звонку не подозреваете?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:32

  flyman написав:
  Anadonta написав:


Это знак? "Не обговорюється", ибо уже обо всем договорились?

дали задню?

Та ні, просто Шмигаля влаштує і 29,9 :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:33

Минфин слегка обосрался.

Завтра погашение объемом 13,4 млрд.грн, а привлечь удалось всего 7 млрд.грн, и 130 млн.долларов. Что в сумме все равно 10,7 млрд.грн, и не покрывает погашение.

Но самое интересное будет через неделю, там будет погашение на 16 млрд.грн + 140 млн.долларов.

А ну ставки Минфни нарисовал типа со снижением, ура б***, великая перемога, ага. Только никому не говорите что по коротким было всего 2 заявки, а по годовым 4 завки. И судя по объемам, это были дружеские Минфину банки.

Там один любопытный момент. Погашались облигации которые привлекали в мае, многие ожидали что Минфин без проблем проведет переразмещение в новый выпуск на 140 дней, а вот фиг там. Из 13,4 млрд, в короткие пошло только 5 млрд.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Минфин слегка обосрался.

Завтра погашение объемом 13,4 млрд.грн, а привлечь удалось всего 7 млрд.грн, и 130 млн.долларов. Что в сумме все равно 10,7 млрд.грн, и не покрывает погашение.

А если прибавить 6.5 млрд, привлеченных на прошлой неделе без погашений?
Нет необходимости выдерживать недельный баланс, размещения происходят чаще, чем погашения.

Самым интересным, на мой взгляд сегодня выглядит валютное размещение - 29 заявок с абсолютно одинаковой доходностью.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:45

Сибарит
По валюте да, рынок. По гривне Потемкинская деревня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:04

  zzzzzz написав:Сибарит
По валюте да, рынок. По гривне Потемкинская деревня.

это можно как-то объяснить? Ведь регулятор тот же, и правила размещения/погашения те же.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:24

  Долярчик написав:#SaveФОП
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8338


скасування корупційного механізму кеш-бек


То что кеш-бек направлен на повышение доходов для банков - это понятно, т.к. кеш-бек платится из повышенной комиссии которую платит продавец банку. Только часть из которой идет на выплаты кеш-беков, остальное идет в доход банкам. В конечном счете за кеш-беки заплатят обычные покупатели в виде повышенных цен. Но не все смогут вернуть часть этого повышения в виде кешбека.

Но почему коррупционного? Коррупция подразумевает участие государственного чиновника для растраты госбюджета. Чиновники в схеме с кеш-беком не участвуют, как и госбюджет, поэтому коррупцией это называть нельзя.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 28 лип, 2020 19:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:То что кеш-бек направлен на повышение доходов для банков - это понятно, т.к. кеш-бек платится из повышенной комиссии которую платит продавец банку. Только часть из которой идет на выплаты кеш-беков, остальное идет в доход банкам. В конечном счете за кеш-беки заплатят обычные покупатели в виде повышенных цен. Но не все смогут вернуть часть этого повышения в виде кешбека.

Но почему коррупционного? Коррупция подразумевает участие государственного чиновника для растраты госбюджета. Чиновники в схеме с кеш-беком не участвуют, как и госбюджет, поэтому коррупцией это называть нельзя.

Там о другом "кешбеке", не том, что по картам (он их вообще не касается), а о том, что пожаловавшемуся покупателю торговец должен сделать возмещение, причем нет контроля, что покупатель и его "чек" не липовые
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:32

Не важно сколько привлекли, хоть перевыполнили план. Все знают, что это напечатанная гривна и это уже не рынок.

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Минфин слегка обосрался.

Завтра погашение объемом 13,4 млрд.грн, а привлечь удалось всего 7 млрд.грн, и 130 млн.долларов. Что в сумме все равно 10,7 млрд.грн, и не покрывает погашение.

А если прибавить 6.5 млрд, привлеченных на прошлой неделе без погашений?
Нет необходимости выдерживать недельный баланс, размещения происходят чаще, чем погашения.

Самым интересным, на мой взгляд сегодня выглядит валютное размещение - 29 заявок с абсолютно одинаковой доходностью.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:32

  vitaliian написав:
  slonic32 написав:
  Sirchyk написав:Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа
Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....

Ні. Мої політичні обранці рідко отримують владу.
За звичай, при кермі апологети друкування гривні, сектанти цілющого девала. Але при падіннях 5-8 та 8-27 розквіту економіки видно не було.
девал был следствием падения экономики и бегства капитала. Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.

Я так понимаю фактор войны никого не беспокоит при курсе 8-27, что его даже не рассматривают?
Экономика, инвесторы, бизнес должны расти точно также как и при курсе 5-8?
Откуда такое заблуждение, кто-то может объяснить?
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