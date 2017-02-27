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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6097609860996100>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 216
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
58
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
15%
33
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:34

  ruvex написав:
  AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку».
Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.

Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные. 8)

Ну в таком случае, исходя из Вашей логики, уважаемому Slonic32 действительно есть смысл взять кредит под залог квартиры/дома/бизнеса и прокутить оставшиеся …надцать месяцев по-полной! :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:35

  Faceless написав:Там о другом "кешбеке", не том, что по картам (он их вообще не касается), а о том, что пожаловавшемуся покупателю торговец должен сделать возмещение, причем нет контроля, что покупатель и его "чек" не липовые


Вот как, тогда понятно, а можно поподробней, что за законы напринимали по возмещению?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:43

  Амвросий написав:
  Faceless написав:Там о другом "кешбеке", не том, что по картам (он их вообще не касается), а о том, что пожаловавшемуся покупателю торговец должен сделать возмещение, причем нет контроля, что покупатель и его "чек" не липовые


Вот как, тогда понятно, а можно поподробней, что за законы напринимали по возмещению?

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/190287_zakoni-pro-zastosuvannya-rro-ta-keshbek-oftsyno-opublkovano
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:(якщо щось, то це все Гетьманців, а не Зе!
Зе, мабуть, і не в курсі, чим саме незадоволені ФОПи. Йому ніхто не пояснив/нерозжував проблему)


Мені здавалося, що це тільки в москалів "добрий цар - погані боярє"
Аж виявляється, що в нас і своїх дурнів до біса
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:50

  AlexxK написав:
  ruvex написав:
  AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку».
Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.

Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные. 8)

Ну в таком случае, исходя из Вашей логики, уважаемому Slonic32 действительно есть смысл взять кредит под залог квартиры/дома/бизнеса и прокутить оставшиеся …надцать месяцев по-полной! :)

Здесь немаловажно, сколько времени готовы ждать и откуда наблюдать за приходом чуда?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:13

  headshaker написав:
  Долярчик написав:(якщо щось, то це все Гетьманців, а не Зе!
Зе, мабуть, і не в курсі, чим саме незадоволені ФОПи. Йому ніхто не пояснив/нерозжував проблему)


Мені здавалося, що це тільки в москалів "добрий цар - погані боярє"
Аж виявляється, що в нас і своїх дурнів до біса

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Expert100500 написав:
  Долярчик написав:headshaker
Ану циц! 8)
Я ще фору Зе дав до кінця року!
Якщо зробить те, що в мене в підпису - вибачу йому все! 8)


Вам особисто стане краще жити від того, що Україну приєднають до лднр на умовах росії?

Мені стане краще, коли ворог забереться з моєї землі і відновляться кордони, які були ще до війни!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:20

  ruvex написав:ставшиеся …надцать месяцев по-полной! :)

Здесь немаловажно, сколько времени готовы ждать и откуда наблюдать за приходом чуда?[/quote]
Лично вы чуда ждёте всегда
А вот реальность отрицаете всегда.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:36

Для более широкого понимания интереса нерезидентов к нашему долгу, прилагаю динамику доходности мирового рынка облигаций:

Зображення

Как видим, средние ставки неуклонно снижаются. Более того, набирают обороты бумаги отрицательной доходности. >2% по купону в мире практически никто не платит, а >5% - просто настоящая экзотика.

К сожалению, мы - один из тех немногих экзотических эмитентов, размещающих долги заоблачной доходности. Поэтому, с одной стороны, понятно, почему суверенные украинские бонды вызывают высокий интерес и без проблем размещаются на международном рынке, а с другой - бегство нерезидентов из гривневых ОВГЗ свидетельствует о том, что их девальвационные ожидания существенно превышают разницу с доходностью и наших долларовых бумаг, и даже низкодоходных бумаг эмитентов класса А...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:39

zРадио
Картинка о блохах
Текст о котлетах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6097609860996100>
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