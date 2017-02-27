AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку». Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.
Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные.
Ну в таком случае, исходя из Вашей логики, уважаемому Slonic32 действительно есть смысл взять кредит под залог квартиры/дома/бизнеса и прокутить оставшиеся …надцать месяцев по-полной!
Faceless написав:Там о другом "кешбеке", не том, что по картам (он их вообще не касается), а о том, что пожаловавшемуся покупателю торговец должен сделать возмещение, причем нет контроля, что покупатель и его "чек" не липовые
Вот как, тогда понятно, а можно поподробней, что за законы напринимали по возмещению?
Faceless написав:Там о другом "кешбеке", не том, что по картам (он их вообще не касается), а о том, что пожаловавшемуся покупателю торговец должен сделать возмещение, причем нет контроля, что покупатель и его "чек" не липовые
Вот как, тогда понятно, а можно поподробней, что за законы напринимали по возмещению?
AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку». Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.
Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные.
Ну в таком случае, исходя из Вашей логики, уважаемому Slonic32 действительно есть смысл взять кредит под залог квартиры/дома/бизнеса и прокутить оставшиеся …надцать месяцев по-полной!
Здесь немаловажно, сколько времени готовы ждать и откуда наблюдать за приходом чуда?
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Долярчик написав:headshaker Ану циц! Я ще фору Зе дав до кінця року! Якщо зробить те, що в мене в підпису - вибачу йому все!
Вам особисто стане краще жити від того, що Україну приєднають до лднр на умовах росії?
Мені стане краще, коли ворог забереться з моєї землі і відновляться кордони, які були ще до війни!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Для более широкого понимания интереса нерезидентов к нашему долгу, прилагаю динамику доходности мирового рынка облигаций:
Как видим, средние ставки неуклонно снижаются. Более того, набирают обороты бумаги отрицательной доходности. >2% по купону в мире практически никто не платит, а >5% - просто настоящая экзотика.
К сожалению, мы - один из тех немногих экзотических эмитентов, размещающих долги заоблачной доходности. Поэтому, с одной стороны, понятно, почему суверенные украинские бонды вызывают высокий интерес и без проблем размещаются на международном рынке, а с другой - бегство нерезидентов из гривневых ОВГЗ свидетельствует о том, что их девальвационные ожидания существенно превышают разницу с доходностью и наших долларовых бумаг, и даже низкодоходных бумаг эмитентов класса А...