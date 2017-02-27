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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:41
pesikot написав:zРадио
Картинка о блохах
Текст о котлетах
Картинка и текст не для блох - это факт
Чтобы понять, как одно связано с другим, обязателен работающий мозг.
PS: может тебе уже хватит бегать с ветки на ветку и гадить под результатами чужого труда?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:46
zРадио написав:
что их девальвационные ожидания существенно превышают разницу с доходностью и наших долларовых бумаг, и даже низкодоходных бумаг эмитентов класса А...
не только девальвационные ожидания но и риск дефолта, при таком дефиците бюджета ставки по гривневым овгз это насмешка над инвесторами.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:50
vitaliian написав: zРадио написав:
что их девальвационные ожидания существенно превышают разницу с доходностью и наших долларовых бумаг, и даже низкодоходных бумаг эмитентов класса А...
не только девальвационные ожидания но и риск дефолта, при таком дефиците бюджета ставки по гривневым овгз это насмешка над инвесторами.
Дефолт Украины по гривневым долгам? ))) Может быть, конечно, и такое - россияне в 98-м уже опростоволосились... Но более вероятным в данном случае является бешеный принтер (который печатает не законы, а макулатуру за подписью Главы НБУ
)
Вот в наших валютных долгах - да, там премия за риск дефолта присутствует.
К слову, страховки от дефолта Украины (5-летние кредитно-дефолтные свопы, CDS) с июня вновь пошли в рост...
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:19
AlexxK написав: slonic32 написав:
Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.
Так Вы и сейчас можете себе это позволить. Чудово жити.
Возьмите кредит в банке. Под залог собственного дома. Или квартиры.
И ни в чем себе не отказывайте.
Будете жить очень хорошо. Но не долго.
Навіщо мені кредит? Я хочу щоб влада не заважала заробляти.
AlexxK написав: ruvex написав: AlexxK написав:
В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку».
Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.
Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные.
Ну в таком случае, исходя из Вашей логики, уважаемому Slonic32
действительно есть смысл взять кредит под залог квартиры/дома/бизнеса и прокутить оставшиеся …надцать месяцев по-полной!
Не потрібно приписувати мені чужу логіку! Я хочу заробляти, а не кредит.
При "злочинній владі", можна було легко робити статки своєю працею. Чи просто на дивіденти купувати щороку нове авто чи квартиру.
А зараз реформатори до того дореформувалися, що у країні суцільна д@па.
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