Додано: Вів 28 лип, 2020 21:56

Сибарит написав: Они входят в число тех нескольких банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью и ходят за рефинансом в НБУ. Полный список таких банков можно посмотреть здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days Все достаточно прозрачно и не требует придумывания теорий. Глобус давно пылесосит рынок самыми высокими ставками. Но эти частные случаи не отменяют того факта, что банки в данный момент держат на недельных сертификатах более 77 млрд. избыточной ликвидности, а рефинанса взяли менее 13 млрд. Такой перекос - весомая причина общего снижения ставок. Банкам вроде Глобуса в этой ситуации нет необходимости держать ставки высокими, достаточно, чтобы они были выше, чем у конкурентов, которые в привлечении нуждаются меньше (не надо бежать быстрее медведя).

Это наш давний спор, судить об общем по частным случаям или по общей статистике? Они входят в число тех нескольких банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью и ходят за рефинансом в НБУ. Полный список таких банков можно посмотреть здесь:Все достаточно прозрачно и не требует придумывания теорий. Глобус давно пылесосит рынок самыми высокими ставками. Но эти частные случаи не отменяют того факта, что банки в данный момент держат на недельных сертификатах более 77 млрд. избыточной ликвидности, а рефинанса взяли менее 13 млрд. Такой перекос - весомая причина общего снижения ставок. Банкам вроде Глобуса в этой ситуации нет необходимости держать ставки высокими, достаточно, чтобы они были выше, чем у конкурентов, которые в привлечении нуждаются меньше (не надо бежать быстрее медведя).Это наш давний спор, судить об общем по частным случаям или по общей статистике?

Сибарит написав: И пусть кто-то докажет, что звонков не было Беспроигрышная позиция в споре

Для того, чтобы выходить на рынок по чьему-то звонку (по чьему?), нужно иметь, с чем выходить на рынок. Звонками можно перенести на пару дней время выхода, но общий баланс на рынке они не изменят.

Предвидя пример с продажей валюты нафтогазом, сразу замечу, что они продавали валюту примерно в то же время, когда кабмин жаловался на слишком крепкую гривну. Звонком их могли только просить не продавать. Влияние НБУ на Нафтогаз заподозрить совсем трудно.

Надеюсь, Ситибанк Вы в работе по звонку не подозреваете? И пусть кто-то докажет, что звонков не былоБеспроигрышная позиция в спореДля того, чтобы выходить на рынок по чьему-то звонку (по чьему?), нужно иметь, с чем выходить на рынок. Звонками можно перенести на пару дней время выхода, но общий баланс на рынке они не изменят.Предвидя пример с продажей валюты нафтогазом, сразу замечу, что они продавали валюту примерно в то же время, когда кабмин жаловался на слишком крепкую гривну. Звонком их могли только просить не продавать. Влияние НБУ на Нафтогаз заподозрить совсем трудно.Надеюсь, Ситибанк Вы в работе по звонку не подозреваете?

Почему если все достаточно прозрачно, всегда есть объективные вопросы, по сути происходящего и частенько на них нет реальных ответов не смотря на статистику?Статистика хороша, и я уважаю оперирующих нею, но до определенного момента, пока реальные действия с которыми сталкиваются миллионы ее подтверждают.В противном варианте она или не сигнализирует объективные параметры по случаю отсутствия анализа по данному направлению или сигнализирует определенное приукрашивание, что в наших реалиях имеет место быть. Посему всецело, не полагаюсь на графики, если вижу совершенно другое на основании многих факторов.Многие банки, не попадали в статистику банкротов, но попадали под ВА.Касательно Глобуса, он давно уже ничего не пылесосит, не будем называть это мошенничеством, скорее пытается заработать на зазевавшихся клиентах или уровнять выскочек. Ставки в нем на текущий момент средние и снизил ранее многих других. Там не паханное поле нюансов, которые никогда не попадут в статистику, но которые влияют причем на всю БС, если не рассматривать такие структуры абсолютно обособленно. Про ПУМб и этого всего не скажешь.Спор здесь не причем, просто рассматривать вещи исходя из реальных факторов, осязаемых и рассматривать картинки и числа частенько несоизмеримые вещи.Частное должно находить отражение в общем, а если нет - значит есть противоречие, которое можно или нельзя объяснить. Вот это и есть самое интересное.Что есть курс доллара к гривне сейчас, что есть курс прошлой зимой?Я верю что есть ключевые факторы, есть цифры, которыми можно оперировать, и пытаться объяснить. Но почему именно тогда и именно такие цифры, абсолютно не являющиеся логическим исходом, можно аргументировать многими вещами, в том числе и статистикой, как можно дождаться определенного курса, постоянно делая прогнозы. Поэтому в наших условиях в частном случае, согласен на регулируемый рынок.Т.к. в к примеру в газовом вопросе его пока не существует, но несмотря на это активно прокачивается с доказательствами возможного существования. Как жизнь на Марсе.