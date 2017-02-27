zРадио написав:что их девальвационные ожидания существенно превышают разницу с доходностью и наших долларовых бумаг, и даже низкодоходных бумаг эмитентов класса А...
не только девальвационные ожидания но и риск дефолта, при таком дефиците бюджета ставки по гривневым овгз это насмешка над инвесторами.
Дефолт Украины по гривневым долгам? ))) Может быть, конечно, и такое - россияне в 98-м уже опростоволосились... Но более вероятным в данном случае является бешеный принтер (который печатает не законы, а макулатуру за подписью Главы НБУ )
Вот в наших валютных долгах - да, там премия за риск дефолта присутствует.
К слову, страховки от дефолта Украины (5-летние кредитно-дефолтные свопы, CDS) с июня вновь пошли в рост...
slonic32 написав:Потрібно не сміятися, а брати приклад. Чудово жили. Можна було заробляти . Були жирні роки у фінансовому плані. На другому місці після правління Юща.
Так Вы и сейчас можете себе это позволить. Чудово жити. Возьмите кредит в банке. Под залог собственного дома. Или квартиры. И ни в чем себе не отказывайте. Будете жить очень хорошо. Но не долго.
Навіщо мені кредит? Я хочу щоб влада не заважала заробляти.
AlexxK написав:
ruvex написав:
AlexxK написав:В свое время была такая веселая песенка – «Ковыляй потихонечку». Я верю, что «зеленые» все-таки подготовят (путем обильного унавожения) благодатную почву для прихода настоящих реформаторов.
Подобная перспектива ожидания за четверть века уже трансформировалась на барбекю и шашлыки. Разговоры о почве тоже уже весьма абстрактные.
Ну в таком случае, исходя из Вашей логики, уважаемому Slonic32 действительно есть смысл взять кредит под залог квартиры/дома/бизнеса и прокутить оставшиеся …надцать месяцев по-полной!
Не потрібно приписувати мені чужу логіку! Я хочу заробляти, а не кредит. При "злочинній владі", можна було легко робити статки своєю працею. Чи просто на дивіденти купувати щороку нове авто чи квартиру. А зараз реформатори до того дореформувалися, що у країні суцільна д@па.
zРадио написав:Дефолт Украины по гривневым долгам? ))) Может быть, конечно, и такое - россияне в 98-м уже опростоволосились... Но более вероятным в данном случае является бешеный принтер
инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.
slonic32 написав:При "злочинній владі", можна було легко робити статки своєю працею. Чи просто на дивіденти купувати щороку нове авто чи квартиру. А зараз реформатори до того дореформувалися, що у країні суцільна
видите ли экономические процессы растянуты по времени, надо начинать искать причины с Кравчука и приватизации породившей олигархов, потом в многовекторности Кучмы -который заложил бомбу российским флотом в Крыму, аннексия была делом времени и к ней тщательно готовились задолго до 2015 года. У Юща были все возможности подать заявку в НАТО и ЕС, референдумом вышвырнуть рос.флот, была поддержка со стороны стран Прибалтики и Польши, но он выбрал дружбу с донецкими что и привело Чивокуню к власти. Вы хотели чтобы при такой политической коррупции росла экономика и доходы населения? Нет такой успешной экономической модели, либо одно либо другое. Олигархии нас всех продадут в рабство (обложат налогами и тарифами выше крыши), к этому идёт, после продажи земли продавать больше нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 лип, 2020 22:09, всього редагувалось 6 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:Дефолт Украины по гривневым долгам? ))) Может быть, конечно, и такое - россияне в 98-м уже опростоволосились... Но более вероятным в данном случае является бешеный принтер
инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.
Слово какое-то с негативным оттенком дефолт. Лучше использовать слово реструктуризация.
Сибарит написав:Они входят в число тех нескольких банков, которые испытывают проблемы с ликвидностью и ходят за рефинансом в НБУ. Полный список таких банков можно посмотреть здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days Все достаточно прозрачно и не требует придумывания теорий. Глобус давно пылесосит рынок самыми высокими ставками. Но эти частные случаи не отменяют того факта, что банки в данный момент держат на недельных сертификатах более 77 млрд. избыточной ликвидности, а рефинанса взяли менее 13 млрд. Такой перекос - весомая причина общего снижения ставок. Банкам вроде Глобуса в этой ситуации нет необходимости держать ставки высокими, достаточно, чтобы они были выше, чем у конкурентов, которые в привлечении нуждаются меньше (не надо бежать быстрее медведя). Это наш давний спор, судить об общем по частным случаям или по общей статистике?
Почему если все достаточно прозрачно, всегда есть объективные вопросы, по сути происходящего и частенько на них нет реальных ответов не смотря на статистику? Статистика хороша, и я уважаю оперирующих нею, но до определенного момента, пока реальные действия с которыми сталкиваются миллионы ее подтверждают. В противном варианте она или не сигнализирует объективные параметры по случаю отсутствия анализа по данному направлению или сигнализирует определенное приукрашивание, что в наших реалиях имеет место быть. Посему всецело, не полагаюсь на графики, если вижу совершенно другое на основании многих факторов. Многие банки, не попадали в статистику банкротов, но попадали под ВА. Касательно Глобуса, он давно уже ничего не пылесосит, не будем называть это мошенничеством, скорее пытается заработать на зазевавшихся клиентах или уровнять выскочек. Ставки в нем на текущий момент средние и снизил ранее многих других. Там не паханное поле нюансов, которые никогда не попадут в статистику, но которые влияют причем на всю БС, если не рассматривать такие структуры абсолютно обособленно. Про ПУМб и этого всего не скажешь. Спор здесь не причем, просто рассматривать вещи исходя из реальных факторов, осязаемых и рассматривать картинки и числа частенько несоизмеримые вещи. Частное должно находить отражение в общем, а если нет - значит есть противоречие, которое можно или нельзя объяснить. Вот это и есть самое интересное.
Сибарит написав:И пусть кто-то докажет, что звонков не было Беспроигрышная позиция в споре Для того, чтобы выходить на рынок по чьему-то звонку (по чьему?), нужно иметь, с чем выходить на рынок. Звонками можно перенести на пару дней время выхода, но общий баланс на рынке они не изменят. Предвидя пример с продажей валюты нафтогазом, сразу замечу, что они продавали валюту примерно в то же время, когда кабмин жаловался на слишком крепкую гривну. Звонком их могли только просить не продавать. Влияние НБУ на Нафтогаз заподозрить совсем трудно. Надеюсь, Ситибанк Вы в работе по звонку не подозреваете?
Что есть курс доллара к гривне сейчас, что есть курс прошлой зимой? Я верю что есть ключевые факторы, есть цифры, которыми можно оперировать, и пытаться объяснить. Но почему именно тогда и именно такие цифры, абсолютно не являющиеся логическим исходом, можно аргументировать многими вещами, в том числе и статистикой, как можно дождаться определенного курса, постоянно делая прогнозы. Поэтому в наших условиях в частном случае, согласен на регулируемый рынок. Т.к. в к примеру в газовом вопросе его пока не существует, но несмотря на это активно прокачивается с доказательствами возможного существования. Как жизнь на Марсе.
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zРадио написав:К слову, страховки от дефолта Украины (5-летние кредитно-дефолтные свопы, CDS) с июня вновь пошли в рост...
вы же понимаете поскольку карман один то не имеет значения валюту вам должны или гривну. Одним просто не отдадут валюту, другим предложат её купить по сильно-завышенному курсу, и ещё неизвестно что лучше. Разница между дефолтом и реструкторизацией только в выражении лица должника.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat