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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6099610061016102>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 216
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
58
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
15%
33
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:02

  сірий написав:Перша ступінь ракети відділилась, Сьогодні був прогрів, завтра сподiваюсь у гору.
У КОГО ЯКІ ДУМКИ?

Какие тут думки. Мне сегодня даже 100 $ со счета в банке не дали, сказали в очередь записываться надо и подождать недельку. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Т.к. в к примеру в газовом вопросе его пока не существует, но несмотря на это активно прокачивается с доказательствами возможного существования. Как жизнь на Марсе.
нувыблиндаёте....население получает газ дешевле рынка - естественно, такое возможно только из рук монопольного государственного оператора.
Как только идея "социальной" цены на газ уйдёт в историю - появится рынок газа. Технически, к этому всё готово (расценки за транспортировку уже выделены из тарифа). То есть, станет так, как уже года три обстоит на рынке газа для промышленности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:06

  Shaman написав:ну тут Вы неудачный пример привели - для граждан еще нет рынка газа.
а у предприятий - покупай газ где хочешь, и цены намного ниже Нафтогаза :wink:

Вполне адекватный, упущение только в отсутствии уточнения про потребителя.
Однако в этом сегменте - простых потребителей ценовым ориентиром могут служить только цены на газ Нафтогаза, в связи с отсутствием хаба или газовой биржи.
Цена по формуле "Амстердам +", ничего нового не принесет, а будет ли давить конкуренция на монополию и будет ли она вообще - конкуренция в этом сегменте скажется на реальности воплощения сего чуда и на состоянии цены.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:08

  сірий написав:ТАК А ЩО ЗАВТРА?
ПІДЕМО ВГОРУ ЧИ ВНИЗ :-)


заварюйте джезву кави і гадайте га кохфейній гущі :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:в связи с отсутствием хаба или газовой биржи.

а вы глубоко владеете темой....
https://www.ueex.com.ua/rus/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:13

  juristkostya написав:нувыблиндаёте....население получает газ дешевле рынка - естественно, такое возможно только из рук монопольного государственного оператора.

Припомните недавние цены немногим уступающие ценам для производственных потребителей.
Увидим, что заработает уже в ближайшем будущем и сделаем выводы.
  juristkostya написав:а вы глубоко владеете темой....
https://www.ueex.com.ua/rus/

Готов у Вас учиться, без перехода на личности для усиления аргументации.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 28 лип, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Припомните недавние цены немногим уступающие ценам для производственных потребителей.
кроме цен "в чистом виде" есть льготы, субсидии, нормы потребления и куча других нерыночных факторов, требующих подключения огромного бюджетного финансирования.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Готов у Вас учиться
это хорошо.
Начните с освоение инструмента "google"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:24

сірий
Вгору, вгору.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:39

  juristkostya написав:
  ruvex написав:Готов у Вас учиться
это хорошо.
Начните с освоение инструмента "google"

Обязательно. А Вы начните с грамматики, чтобы выдавать связную речь.
Специально погуглил вместо Вас.
"Цены "Украинской энергетической биржи" не в полной мере отражают ситуацию. 80% газа продается в мессенджере, по телефону", - сказал Владимир Шведкий.

Отдельной газовой биржи так и не создали несмотря на планирование в течении нескольких лет.

НАК «Нафтогаз» все еще является монополистом. Обладая отечественным газом, который добывает его «дочка», компания «Укргаздобыча», он может демпинговать, сужая конкурентные возможности других поставщиков. Такого не должно быть на свободном рынке. Мы считаем, что все участники рынка природного газа, включая «Нафтогаз», облгазсбыты и частные компании, должны получить возможность приобретать газ у «Укргаздобычи» по прямым контрактам.

Только в таком виде модель свободного рынка природного газа сможет быть эффективной. Иначе ситуация не изменится и рынок будет свободным лишь формально. Риск того, что монополист применит принцип работы «ПСО-минус», велик. Это даст НАК «Нафтогаз» возможность захватить ту часть рынка, которая сегодня принадлежит облгазсбытам. О свободной конкуренции на рынке в этом случае речь не идет. Как бы не получилось: «Это же наш общий газ, но мечты сбываются только у вас».



  juristkostya написав:кроме цен "в чистом виде" есть льготы, субсидии, нормы потребления и куча других нерыночных факторов, требующих подключения огромного бюджетного финансирования.

Это история про перелив из одного монопольного кармана в другой с возрастающей нагрузкой на пересичного?

п.с. Полистайте книги по психологии и воспитанию толерантного восприятия окружающего мира.
И да, не потеряйтесь в "google". :wink:
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