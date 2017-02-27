ruvex написав:Т.к. в к примеру в газовом вопросе его пока не существует, но несмотря на это активно прокачивается с доказательствами возможного существования. Как жизнь на Марсе.
нувыблиндаёте....население получает газ дешевле рынка - естественно, такое возможно только из рук монопольного государственного оператора. Как только идея "социальной" цены на газ уйдёт в историю - появится рынок газа. Технически, к этому всё готово (расценки за транспортировку уже выделены из тарифа). То есть, станет так, как уже года три обстоит на рынке газа для промышленности.
Shaman написав:ну тут Вы неудачный пример привели - для граждан еще нет рынка газа. а у предприятий - покупай газ где хочешь, и цены намного ниже Нафтогаза
Вполне адекватный, упущение только в отсутствии уточнения про потребителя. Однако в этом сегменте - простых потребителей ценовым ориентиром могут служить только цены на газ Нафтогаза, в связи с отсутствием хаба или газовой биржи. Цена по формуле "Амстердам +", ничего нового не принесет, а будет ли давить конкуренция на монополию и будет ли она вообще - конкуренция в этом сегменте скажется на реальности воплощения сего чуда и на состоянии цены.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
это хорошо. Начните с освоение инструмента "google"
Обязательно. А Вы начните с грамматики, чтобы выдавать связную речь. Специально погуглил вместо Вас.
"Цены "Украинской энергетической биржи" не в полной мере отражают ситуацию. 80% газа продается в мессенджере, по телефону", - сказал Владимир Шведкий.
Отдельной газовой биржи так и не создали несмотря на планирование в течении нескольких лет.
НАК «Нафтогаз» все еще является монополистом. Обладая отечественным газом, который добывает его «дочка», компания «Укргаздобыча», он может демпинговать, сужая конкурентные возможности других поставщиков. Такого не должно быть на свободном рынке. Мы считаем, что все участники рынка природного газа, включая «Нафтогаз», облгазсбыты и частные компании, должны получить возможность приобретать газ у «Укргаздобычи» по прямым контрактам.
Только в таком виде модель свободного рынка природного газа сможет быть эффективной. Иначе ситуация не изменится и рынок будет свободным лишь формально. Риск того, что монополист применит принцип работы «ПСО-минус», велик. Это даст НАК «Нафтогаз» возможность захватить ту часть рынка, которая сегодня принадлежит облгазсбытам. О свободной конкуренции на рынке в этом случае речь не идет. Как бы не получилось: «Это же наш общий газ, но мечты сбываются только у вас».
juristkostya написав:кроме цен "в чистом виде" есть льготы, субсидии, нормы потребления и куча других нерыночных факторов, требующих подключения огромного бюджетного финансирования.
Это история про перелив из одного монопольного кармана в другой с возрастающей нагрузкой на пересичного?
п.с. Полистайте книги по психологии и воспитанию толерантного восприятия окружающего мира. И да, не потеряйтесь в "google".
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.