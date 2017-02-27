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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6099610061016102>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 217
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
58
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:02

  сірий написав:Перша ступінь ракети відділилась, Сьогодні був прогрів, завтра сподiваюсь у гору.
У КОГО ЯКІ ДУМКИ?

Какие тут думки. Мне сегодня даже 100 $ со счета в банке не дали, сказали в очередь записываться надо и подождать недельку. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Т.к. в к примеру в газовом вопросе его пока не существует, но несмотря на это активно прокачивается с доказательствами возможного существования. Как жизнь на Марсе.
нувыблиндаёте....население получает газ дешевле рынка - естественно, такое возможно только из рук монопольного государственного оператора.
Как только идея "социальной" цены на газ уйдёт в историю - появится рынок газа. Технически, к этому всё готово (расценки за транспортировку уже выделены из тарифа). То есть, станет так, как уже года три обстоит на рынке газа для промышленности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:06

  Shaman написав:ну тут Вы неудачный пример привели - для граждан еще нет рынка газа.
а у предприятий - покупай газ где хочешь, и цены намного ниже Нафтогаза :wink:

Вполне адекватный, упущение только в отсутствии уточнения про потребителя.
Однако в этом сегменте - простых потребителей ценовым ориентиром могут служить только цены на газ Нафтогаза, в связи с отсутствием хаба или газовой биржи.
Цена по формуле "Амстердам +", ничего нового не принесет, а будет ли давить конкуренция на монополию и будет ли она вообще - конкуренция в этом сегменте скажется на реальности воплощения сего чуда и на состоянии цены.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:08

  сірий написав:ТАК А ЩО ЗАВТРА?
ПІДЕМО ВГОРУ ЧИ ВНИЗ :-)


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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:в связи с отсутствием хаба или газовой биржи.

а вы глубоко владеете темой....
https://www.ueex.com.ua/rus/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:13

  juristkostya написав:нувыблиндаёте....население получает газ дешевле рынка - естественно, такое возможно только из рук монопольного государственного оператора.

Припомните недавние цены немногим уступающие ценам для производственных потребителей.
Увидим, что заработает уже в ближайшем будущем и сделаем выводы.
  juristkostya написав:а вы глубоко владеете темой....
https://www.ueex.com.ua/rus/

Готов у Вас учиться, без перехода на личности для усиления аргументации.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 28 лип, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Припомните недавние цены немногим уступающие ценам для производственных потребителей.
кроме цен "в чистом виде" есть льготы, субсидии, нормы потребления и куча других нерыночных факторов, требующих подключения огромного бюджетного финансирования.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Готов у Вас учиться
это хорошо.
Начните с освоение инструмента "google"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:24

сірий
Вгору, вгору.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:37

сірий
Друже, читаючи це лайно стає зрозумілим що не про курс тут говорять. Просто хлопці зібралися попиз..ти. Нове покоління бабок біля парадного.
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