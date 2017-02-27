Какие тут думки. Мне сегодня даже 100 $ со счета в банке не дали, сказали в очередь записываться надо и подождать недельку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:02
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нувыблиндаёте....население получает газ дешевле рынка - естественно, такое возможно только из рук монопольного государственного оператора.
Как только идея "социальной" цены на газ уйдёт в историю - появится рынок газа. Технически, к этому всё готово (расценки за транспортировку уже выделены из тарифа). То есть, станет так, как уже года три обстоит на рынке газа для промышленности.
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:06
Вполне адекватный, упущение только в отсутствии уточнения про потребителя.
Однако в этом сегменте - простых потребителей ценовым ориентиром могут служить только цены на газ Нафтогаза, в связи с отсутствием хаба или газовой биржи.
Цена по формуле "Амстердам +", ничего нового не принесет, а будет ли давить конкуренция на монополию и будет ли она вообще - конкуренция в этом сегменте скажется на реальности воплощения сего чуда и на состоянии цены.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:08
заварюйте джезву кави і гадайте га кохфейній гущі
+50грн !
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а вы глубоко владеете темой....
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:13
Припомните недавние цены немногим уступающие ценам для производственных потребителей.
Увидим, что заработает уже в ближайшем будущем и сделаем выводы.
Готов у Вас учиться, без перехода на личности для усиления аргументации.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 28 лип, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:37
сірий
Друже, читаючи це лайно стає зрозумілим що не про курс тут говорять. Просто хлопці зібралися попиз..ти. Нове покоління бабок біля парадного.
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