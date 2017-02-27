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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6099610061016102

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 217
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
58
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:11

Увага

Инсайдер UA
В Нацкомиссии по связи и информатизации планируют упростить процедуру переноса мобильных номеров в другие сети за счет отмены идентификации владельцев номеров у оператора-донора. По сути, установить является ли абонент владельцем номера или мошенником, который “уводит” номер в другую сеть, станет невозможно. Для мошенников открывается “окно новых возможностей”. По данными Киберполиции, большинство случаев незаконного снятия средств с банковских счетов — это схема перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя. Сейчас чтобы перенести номер в другую сеть, абонент должен пройти процедуру верификации у своего оператора. Но если предложение НКРСИ будет принято, достаточно пройти несложную формальную процедуру у оператора получателя, и он выдаст новую sim-карту и перенесет номер телефона в свою сеть. Таким образом, мошенники смогут получить доступ не только к банковским счетам, связанным с номером телефона, но и к персональной информации, истории звонков, акаунтам в социальных сетях, или оформить по номеру телефона онлайн-кредит на действительного собственника номера.

https://t.me/insiderUKR/7402
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:24

  сірий написав:Перша ступінь ракети відділилась, Сьогодні був прогрів, завтра сподiваюсь у гору.
У КОГО ЯКІ ДУМКИ?

болтаться будем как кое что в проруби
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 01:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для расширения понимания происходящих глобальных финансово-экономических процессов и перспектив рекомендуется ознакомиться с набирающим обороты(а по некоторым признакам уже во всю использующимся) подходом

Modern Monetary Theory (Современная денежная теория)

Как минимум возникает понимание некоторых аспектов, вызывающих вопросы и не находящих объяснения в пределах привычных парадигм, которые наблюдаются последний год

Кейнсианство и монетаризм в старом понимании, похоже, канули в Лету
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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