Додано: Сер 29 лип, 2020 00:11

Инсайдер UA

В Нацкомиссии по связи и информатизации планируют упростить процедуру переноса мобильных номеров в другие сети за счет отмены идентификации владельцев номеров у оператора-донора. По сути, установить является ли абонент владельцем номера или мошенником, который “уводит” номер в другую сеть, станет невозможно. Для мошенников открывается “окно новых возможностей”. По данными Киберполиции, большинство случаев незаконного снятия средств с банковских счетов — это схема перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя. Сейчас чтобы перенести номер в другую сеть, абонент должен пройти процедуру верификации у своего оператора. Но если предложение НКРСИ будет принято, достаточно пройти несложную формальную процедуру у оператора получателя, и он выдаст новую sim-карту и перенесет номер телефона в свою сеть. Таким образом, мошенники смогут получить доступ не только к банковским счетам, связанным с номером телефона, но и к персональной информации, истории звонков, акаунтам в социальных сетях, или оформить по номеру телефона онлайн-кредит на действительного собственника номера.

https://t.me/insiderUKR/7402

