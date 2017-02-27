это хорошо. Начните с освоение инструмента "google"
Обязательно. А Вы начните с грамматики, чтобы выдавать связную речь. Специально погуглил вместо Вас.
"Цены "Украинской энергетической биржи" не в полной мере отражают ситуацию. 80% газа продается в мессенджере, по телефону", - сказал Владимир Шведкий.
Отдельной газовой биржи так и не создали несмотря на планирование в течении нескольких лет.
НАК «Нафтогаз» все еще является монополистом. Обладая отечественным газом, который добывает его «дочка», компания «Укргаздобыча», он может демпинговать, сужая конкурентные возможности других поставщиков. Такого не должно быть на свободном рынке. Мы считаем, что все участники рынка природного газа, включая «Нафтогаз», облгазсбыты и частные компании, должны получить возможность приобретать газ у «Укргаздобычи» по прямым контрактам.
Только в таком виде модель свободного рынка природного газа сможет быть эффективной. Иначе ситуация не изменится и рынок будет свободным лишь формально. Риск того, что монополист применит принцип работы «ПСО-минус», велик. Это даст НАК «Нафтогаз» возможность захватить ту часть рынка, которая сегодня принадлежит облгазсбытам. О свободной конкуренции на рынке в этом случае речь не идет. Как бы не получилось: «Это же наш общий газ, но мечты сбываются только у вас».
juristkostya написав:кроме цен "в чистом виде" есть льготы, субсидии, нормы потребления и куча других нерыночных факторов, требующих подключения огромного бюджетного финансирования.
Это история про перелив из одного монопольного кармана в другой с возрастающей нагрузкой на пересичного?
п.с. Полистайте книги по психологии и воспитанию толерантного восприятия окружающего мира. И да, не потеряйтесь в "google".
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Инсайдер UA В Нацкомиссии по связи и информатизации планируют упростить процедуру переноса мобильных номеров в другие сети за счет отмены идентификации владельцев номеров у оператора-донора. По сути, установить является ли абонент владельцем номера или мошенником, который “уводит” номер в другую сеть, станет невозможно. Для мошенников открывается “окно новых возможностей”. По данными Киберполиции, большинство случаев незаконного снятия средств с банковских счетов — это схема перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя. Сейчас чтобы перенести номер в другую сеть, абонент должен пройти процедуру верификации у своего оператора. Но если предложение НКРСИ будет принято, достаточно пройти несложную формальную процедуру у оператора получателя, и он выдаст новую sim-карту и перенесет номер телефона в свою сеть. Таким образом, мошенники смогут получить доступ не только к банковским счетам, связанным с номером телефона, но и к персональной информации, истории звонков, акаунтам в социальных сетях, или оформить по номеру телефона онлайн-кредит на действительного собственника номера.
Для расширения понимания происходящих глобальных финансово-экономических процессов и перспектив рекомендуется ознакомиться с набирающим обороты(а по некоторым признакам уже во всю использующимся) подходом
Modern Monetary Theory (Современная денежная теория)
Как минимум возникает понимание некоторых аспектов, вызывающих вопросы и не находящих объяснения в пределах привычных парадигм, которые наблюдаются последний год
Кейнсианство и монетаризм в старом понимании, похоже, канули в Лету
ruvex написав:Это история про перелив из одного монопольного кармана в другой с возрастающей нагрузкой на пересичного?
п.с. Полистайте книги по психологии и воспитанию толерантного восприятия окружающего мира. И да, не потеряйтесь в "google"
как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа для пром потребителей (при всём её несовершенстве). Но вам явно интереснее надёргать цитат в поддержку своей уже сложившейся точки зрения. Потому, не буду вмешиваться.