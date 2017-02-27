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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6099610061016102

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 217
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
58
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:24

  сірий написав:Перша ступінь ракети відділилась, Сьогодні був прогрів, завтра сподiваюсь у гору.
У КОГО ЯКІ ДУМКИ?

болтаться будем как кое что в проруби
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 01:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для расширения понимания происходящих глобальных финансово-экономических процессов и перспектив рекомендуется ознакомиться с набирающим обороты(а по некоторым признакам уже во всю использующимся) подходом

Modern Monetary Theory (Современная денежная теория)

Как минимум возникает понимание некоторых аспектов, вызывающих вопросы и не находящих объяснения в пределах привычных парадигм, которые наблюдаются последний год

Кейнсианство и монетаризм в старом понимании, похоже, канули в Лету
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 02:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Это история про перелив из одного монопольного кармана в другой с возрастающей нагрузкой на пересичного?

п.с. Полистайте книги по психологии и воспитанию толерантного восприятия окружающего мира.
И да, не потеряйтесь в "google"

как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа для пром потребителей (при всём её несовершенстве).
Но вам явно интереснее надёргать цитат в поддержку своей уже сложившейся точки зрения. Потому, не буду вмешиваться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:48

Дуже ТОЧНИЙ прогноз курсу долара на сьогодні)))

Що там Адас Смітт - сів в калюжу зі своїм прогнозом?
Чи він як та бабка - "або підемо за 28, або буде цікаво" :mrgreen: :lol:

Ну то я дам теж подібний прогноз АС :D - сьогодні трохи підемо вниз, або - буде цікаво :lol:

п. с.
Там де вчився АС - я викладав! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Там де вчився АС - я викладав!

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось в Рівному сторожі зовсім вже спились :lol:
Добре, що на складі є халявний вай-фай, то сторож має хоч одну потіху :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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