болтаться будем как кое что в проруби
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лип, 2020 00:24
болтаться будем как кое что в проруби
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 29 лип, 2020 01:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для расширения понимания происходящих глобальных финансово-экономических процессов и перспектив рекомендуется ознакомиться с набирающим обороты(а по некоторым признакам уже во всю использующимся) подходом
Modern Monetary Theory (Современная денежная теория)
Как минимум возникает понимание некоторых аспектов, вызывающих вопросы и не находящих объяснения в пределах привычных парадигм, которые наблюдаются последний год
Кейнсианство и монетаризм в старом понимании, похоже, канули в Лету
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 29 лип, 2020 02:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа для пром потребителей (при всём её несовершенстве).
Но вам явно интереснее надёргать цитат в поддержку своей уже сложившейся точки зрения. Потому, не буду вмешиваться.
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:48
Дуже ТОЧНИЙ прогноз курсу долара на сьогодні)))
Що там Адас Смітт - сів в калюжу зі своїм прогнозом?
Чи він як та бабка - "або підемо за 28, або буде цікаво"
Ну то я дам теж подібний прогноз АС - сьогодні трохи підемо вниз, або - буде цікаво
п. с.
Там де вчився АС - я викладав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось в Рівному сторожі зовсім вже спились
Добре, що на складі є халявний вай-фай, то сторож має хоч одну потіху
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:13
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 29 лип, 2020 09:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:53
Анекдот для ранкового настрою)))
Курс точно має бути сьогодні в межах 27:00 - 28:50
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 29 лип, 2020 08:58, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:55
Рух ФОПів проти РРО!!!
Петиція на сайті ВР про законопроект 3853-1 и захист спрощеної системи оподаткування!
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#SaveФОП
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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