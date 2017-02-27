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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6100610161026103>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 218
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
59
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:24

  сірий написав:Перша ступінь ракети відділилась, Сьогодні був прогрів, завтра сподiваюсь у гору.
У КОГО ЯКІ ДУМКИ?

болтаться будем как кое что в проруби
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 01:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для расширения понимания происходящих глобальных финансово-экономических процессов и перспектив рекомендуется ознакомиться с набирающим обороты(а по некоторым признакам уже во всю использующимся) подходом

Modern Monetary Theory (Современная денежная теория)

Как минимум возникает понимание некоторых аспектов, вызывающих вопросы и не находящих объяснения в пределах привычных парадигм, которые наблюдаются последний год

Кейнсианство и монетаризм в старом понимании, похоже, канули в Лету
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RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 02:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Это история про перелив из одного монопольного кармана в другой с возрастающей нагрузкой на пересичного?

п.с. Полистайте книги по психологии и воспитанию толерантного восприятия окружающего мира.
И да, не потеряйтесь в "google"

как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа для пром потребителей (при всём её несовершенстве).
Но вам явно интереснее надёргать цитат в поддержку своей уже сложившейся точки зрения. Потому, не буду вмешиваться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:53

Анекдот для ранкового настрою)))

Курс точно має бути сьогодні в межах 27:00 - 28:50 :mrgreen: :arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 29 лип, 2020 08:58, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:28

Голдмани заганяють:-)

Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото.

Про це пише Bloomberg.

На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в сторону "інфляційного ухилу", зростання політичної невизначеності і зростаючі побоювання, пов'язані з черговим сплеском коронавірусної інфекції в країні.

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів.

Рекордне ралі золота відображає зростаюче занепокоєння щодо світової економіки. Банк підвищив свій 12-місячний прогноз цін на золото з 2 тис доларів до 2,3 тис доларів за унцію.

Падіння долара відбувається на тлі прогнозів знецінення долара після історичної угоди країн Європейського союзу, які схвалили пакет заходів для порятунку економіки від коронавірусу, що підштовхнуло зростання євро і призведе до першого в історії випуску спільного боргу.

Для Goldman Sachs зростаючий рівень боргу в США, який зараз перевищує 80% валового внутрішнього продукту країни, і в інших країнах підвищує ризик того, що центральні банки та уряди можуть допустити прискорення інфляції.

"В результаті роздуті баланси центробанків і величезна пропозиція грошей створюють "велику ймовірність того, що коли-небудь в майбутньому, після нормалізації економічної активності, у центральних банків та урядів з'явиться спокуса для підвищення інфляції з метою полегшення накопиченого боргового тягаря", - кажуть аналітики Goldman .
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:40

Курс вчера подрос т.к. налили ПДВ на 2,9 млрд.грн.
Всего с начала месяца вернули 6,9 млрд.грн.

Осталось 3 рабочих дня до конца месяца, в течении которых должны еще примерно 5 млрд.грн вернуть экспортерам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.


а деполюди тоже согласятся подождать 5-10 лет? ведь они тоже очень значительные инвесторы в ОВГЗ, не по своей воли.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:16

  zzzzzz написав:Курс вчера подрос т.к. налили ПДВ на 2,9 млрд.грн.
Всего с начала месяца вернули 6,9 млрд.грн.

Осталось 3 рабочих дня до конца месяца, в течении которых должны еще примерно 5 млрд.грн вернуть экспортерам.

+сегодня погашение 13.3 млрд овгз
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У місті Лева 62(63)/70
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:20

  Moneta написав:
  vitaliian написав:инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.


а деполюди тоже согласятся подождать 5-10 лет? ведь они тоже очень значительные инвесторы в ОВГЗ, не по своей воли.

Ви про фізиків? В них ОВДП мізер...і швидше за все в валюті.
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