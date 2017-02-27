RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6100610161026103

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 218
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
59
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Moneta написав:
  vitaliian написав:инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.


а деполюди тоже согласятся подождать 5-10 лет? ведь они тоже очень значительные инвесторы в ОВГЗ, не по своей воли.

Ви про фізиків? В них ОВДП мізер...і швидше за все в валюті.

Речь, имхо, о деньгах физиков , на которые банки купили ОВГЗ.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2984
З нами з: 15.02.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:48

межбанк

пока идет совсем не туда куда ему предполагали
SILVER_UA
 
Повідомлень: 736
З нами з: 21.07.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:51

ФРС продлила программу экстренного кредитования до конца года. Очевидно, евро дальше вверх
Mazay256
 
Повідомлень: 572
З нами з: 15.06.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:00

Щось у лісі ...

  zzzzzz написав:Курс вчера подрос т.к. налили ПДВ на 2,9 млрд.грн.
Всего с начала месяца вернули 6,9 млрд.грн.

Осталось 3 рабочих дня до конца месяца, в течении которых должны еще примерно 5 млрд.грн вернуть экспортерам.


Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
2
2
9
  #<1 ... 6100610161026103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Puente, s0v7a, Uppi, ЛАД, ЛОБ і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1954, 1955, 1956
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19558 2420975
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:55
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7093 1604887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 15:38
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 108276
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2870)
29.07.2020 11:14
Идея Банк (18407)
29.07.2020 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.