vitaliian написав:инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.
а деполюди тоже согласятся подождать 5-10 лет? ведь они тоже очень значительные инвесторы в ОВГЗ, не по своей воли.
Ви про фізиків? В них ОВДП мізер...і швидше за все в валюті.
Речь, имхо, о деньгах физиков , на которые банки купили ОВГЗ.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.07.2020....................27,6957 Доллар прибавил 1 копейку. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе начали осторожно торговать, очень постепенно наращивая обороты, сужая спред и периодически снижая котировки. За час опустились на 5 копеек. Примечательно, что на рабочий спред 2 копейки вышли только к 11-10. К 11-20 уравновесились и торговали в балансе 25 минут. После этого в 2 приема приподнялись на 2 копейки. График с некоторой задержкой повторяет график индекса доллара. Евро относительно гривны вырос, как и относительно доллара. Вчера тоже болтались между долларом и евро. Это похоже на второй день боковика.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах немного подросли. Величина роста очень близка к величине сокращения объема суточных сертификатов. Доходы казначейства и инкассация друг друга почти уравновесили. Оба последних фактора значительно слабее, чем накануне.
В понедельник объем валютного рынка сократился с 448.7 до 353.4 млн. Чистый спрос составил около 335 млн. Клиентские обороты также упали, предложение превысило спрос.
Судя по поступающим знакам/новостям/сигналам, очень многие в мире ожидают усиление инфляции доллара, видимо даже двухзначную, как в 80-х. Надо будет прикупить 30-ти леток как только начнут с ней бороться. Кто купил 30-летки в 80-х ведь в жирном плюсе, правильно?
kianushkolosov написав:Судя по поступающим знакам/новостям/сигналам, очень многие в мире ожидают усиление инфляции доллара, видимо даже двухзначную, как в 80-х. Надо будет прикупить 30-ти леток как только начнут с ней бороться. Кто купил 30-летки в 80-х ведь в жирном плюсе, правильно?
Ого, вот это разгоняют за доллар. Ждать обвала гривны?)