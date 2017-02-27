Додано: Сер 29 лип, 2020 12:15

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.07.2020....................27,6957

Доллар прибавил 1 копейку.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе начали осторожно торговать, очень постепенно наращивая обороты, сужая спред и периодически снижая котировки. За час опустились на 5 копеек. Примечательно, что на рабочий спред 2 копейки вышли только к 11-10. К 11-20 уравновесились и торговали в балансе 25 минут. После этого в 2 приема приподнялись на 2 копейки. График с некоторой задержкой повторяет график индекса доллара. Евро относительно гривны вырос, как и относительно доллара. Вчера тоже болтались между долларом и евро. Это похоже на второй день боковика.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного подросли. Величина роста очень близка к величине сокращения объема суточных сертификатов. Доходы казначейства и инкассация друг друга почти уравновесили. Оба последних фактора значительно слабее, чем накануне.



В понедельник объем валютного рынка сократился с 448.7 до 353.4 млн. Чистый спрос составил около 335 млн. Клиентские обороты также упали, предложение превысило спрос.