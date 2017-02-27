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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6101610261036104>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 218
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
59
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Moneta написав:
  vitaliian написав:инвесторы скорее предпочтут подождать 5-10лет чем получить обратно свою валюту по 75 грн/доллар. дефолт меньшее зло чем кратная девальвация, это если у нацбанка есть мозги, но при девале многие греют руки поэтому риск девала выше чем риск дефолта.


а деполюди тоже согласятся подождать 5-10 лет? ведь они тоже очень значительные инвесторы в ОВГЗ, не по своей воли.

Ви про фізиків? В них ОВДП мізер...і швидше за все в валюті.

Речь, имхо, о деньгах физиков , на которые банки купили ОВГЗ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:48

межбанк

пока идет совсем не туда куда ему предполагали
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:51

ФРС продлила программу экстренного кредитования до конца года. Очевидно, евро дальше вверх
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:00

Щось у лісі ...

  zzzzzz написав:Курс вчера подрос т.к. налили ПДВ на 2,9 млрд.грн.
Всего с начала месяца вернули 6,9 млрд.грн.

Осталось 3 рабочих дня до конца месяца, в течении которых должны еще примерно 5 млрд.грн вернуть экспортерам.


Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:08

Отакої...


Вітаюсь совсіма.

На 2021 рік МінЕкономіки закладає ревальвацію :shock:

Середньорічний більше чим на кінець року.

Щось сьогодні новина за новиною... :roll:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:15

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.07.2020....................27,6957
Доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе начали осторожно торговать, очень постепенно наращивая обороты, сужая спред и периодически снижая котировки. За час опустились на 5 копеек. Примечательно, что на рабочий спред 2 копейки вышли только к 11-10. К 11-20 уравновесились и торговали в балансе 25 минут. После этого в 2 приема приподнялись на 2 копейки. График с некоторой задержкой повторяет график индекса доллара. Евро относительно гривны вырос, как и относительно доллара. Вчера тоже болтались между долларом и евро. Это похоже на второй день боковика.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного подросли. Величина роста очень близка к величине сокращения объема суточных сертификатов. Доходы казначейства и инкассация друг друга почти уравновесили. Оба последних фактора значительно слабее, чем накануне.

В понедельник объем валютного рынка сократился с 448.7 до 353.4 млн. Чистый спрос составил около 335 млн. Клиентские обороты также упали, предложение превысило спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:28

А что если двухзначная инфляция доллара?

Судя по поступающим знакам/новостям/сигналам, очень многие в мире ожидают усиление инфляции доллара, видимо даже двухзначную, как в 80-х.
Надо будет прикупить 30-ти леток как только начнут с ней бороться. Кто купил 30-летки в 80-х ведь в жирном плюсе, правильно?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:41

  kianushkolosov написав:Судя по поступающим знакам/новостям/сигналам, очень многие в мире ожидают усиление инфляции доллара, видимо даже двухзначную, как в 80-х.
Надо будет прикупить 30-ти леток как только начнут с ней бороться. Кто купил 30-летки в 80-х ведь в жирном плюсе, правильно?

Ого, вот это разгоняют за доллар. Ждать обвала гривны?)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:16

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

На 2021 рік МінЕкономіки закладає ревальвацію :shock:

Середньорічний більше чим на кінець року.

Щось сьогодні новина за новиною... :roll:

ВО

Хай щастить!

Потрібно ж якось нерезидентів заманювати. Мовляв не бійтесь паперів номінованих у гривні. Та й новий голова НБУ декларував при вступі на посаду, що він за стабільність гривні. Та й керівництво НБУ неодноразово натякало Мініфіну та владі, що не потрібно розганяти дохідну частину бюджету при його прогнозуванні за рахунок закладання вищого курсу. От вони всі і роблять висновки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Відпрацьовують "иксперди" (схоже, планують прикриватися такими висновками):
Зміцнення гривні в 2021 році з прогнозних 29,1 грн/$1 до 28-27 грн/$1 обійдеться економіці в 0,2-0,5% ВВП - Мінекономіки
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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