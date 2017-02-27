RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6101610261036104

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 218
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
59
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
109
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:23

  s0v7a написав:
Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!

А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 630
З нами з: 29.08.18
Подякував: 245 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:05

  Igneus написав:
  s0v7a написав:
Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!

А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис :wink:
да есть много непреддефолтных стран какбы...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6101610261036104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 210787ostin і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1954, 1955, 1956
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19553 2421438
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 13:42
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7094 1605034
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 12:24
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 108330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.