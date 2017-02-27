s0v7a написав:
Вітаю, zzzzzz.
А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи
гривньових ОВДПприкупили
Це ж дива у цьому році!
ВО
Хай щастить!
А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:23
А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:05
да есть много непреддефолтных стран какбы...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:27
так натє -30% по фонді, або -1% по трежерям, беріть що хочете.
Це в номіналі, а якщо інфляція -1,5%, то вийде що на трежерям заработав 0,5%.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:53
невже так тяжко: взяти очікувану інфляцію, та помножити на поточний середньорічний курс і зробити поправку на платіжний баланс.
https://fi202x.blogspot.com/
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