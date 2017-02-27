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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6102610361046105>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 219
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
59
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:23

  s0v7a написав:
Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!

А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:05

  Igneus написав:
  s0v7a написав:
Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!

А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис :wink:
да есть много непреддефолтных стран какбы...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:27

  Igneus написав:
  s0v7a написав:
Вітаю, zzzzzz.

А чого Ви не пишете що нерези на вторинці трохи гривньових ОВДП прикупили :shock:

Це ж дива у цьому році!

ВО

Хай щастить!

А куда-же им деваться, если и в США решат ввести отрицательные процентные ставки по трежерис :wink:

так натє -30% по фонді, або -1% по трежерям, беріть що хочете.
Це в номіналі, а якщо інфляція -1,5%, то вийде що на трежерям заработав 0,5%.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:53

  centurionus написав:Відпрацьовують "иксперди" (схоже, планують прикриватися такими висновками):
Зміцнення гривні в 2021 році з прогнозних 29,1 грн/$1 до 28-27 грн/$1 обійдеться економіці в 0,2-0,5% ВВП - Мінекономіки

невже так тяжко: взяти очікувану інфляцію, та помножити на поточний середньорічний курс і зробити поправку на платіжний баланс.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.07.2020...........30.07.2020
дата розрахунку...............28.07.2020............29.07.2020
Євро..................................32,4539.................32,4696
Долар США.......................27,6851.................27,6867
После полудня гривна отыграла 1 копейку. Официальный курс на завтра остается почти таким же, как и сегодня.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе начали осторожно торговать, очень постепенно наращивая обороты, сужая спред и периодически снижая котировки. За час опустились на 5 копеек. Примечательно, что на рабочий спред 2 копейки вышли только к 11-10. К 11-20 уравновесились и торговали в балансе 25 минут. После этого в 2 приема приподнялись на 2 копейки. График с некоторой задержкой повторяет график индекса доллара. Евро относительно гривны вырос, как и относительно доллара. Вчера тоже болтались между долларом и евро. Это похоже на второй день боковика.
Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжилось, опустились еще на 3.5 копейки. Теперь уже гривна укрепилась как по отношению к доллару, так и к евро. Участниками рынка после обеда был замечен нацбанк, пополнявший закрома.
Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день снизились на 10 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 25.2526 (-18) +243
2018 - 26.7615 (+11) +92

2017 - 25.9156 (+1)
2016 - 24.8065 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:15

  SILVER_UA написав:пока идет совсем не туда куда ему предполагали

Утром немного удивился подросшим курсам, но написать небольшой обзор возможности не было.

16-05:
Харьков 27.67 - 27.72 (индикативно утром в 9-50: 27.73 - 27.78),
диапазон цен наличного доллара: 27.62..27.67 - 27.72..27.75 (ПОВ, опт).

Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.62 - 27.70 (27.67 - 27.82)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ? :lol:
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:23

  ruvex написав:
  prodigy написав:
  ruvex написав:Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус.
Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей"?
п.с. Реальный рынок - в наших условиях реальная байка.


от того сколько разместили депозитов -зависит премия банковских работников,
в общем как в совке, у них ПЛАН по депозитам

Речь не о депозитах, а исключительно о текущих и карточных счетах.


дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета

часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению)
или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)

в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:29

  Alex2007 написав:ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ? :lol:
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. :mrgreen:


игра в 4 руки, при том что каждый играет свою партию :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:29

[quote="5025028:Alex2007"]ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ? :lol:
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. :mrgreen:
Не,я в них верю.Текущие долги
https://www.obozrevatel.com/economics/a ... osdolg.htm
Как там гепа допе говорил?Сделай умное лицо,а то тебе денег никто не даст:)
Я верю в их таланты,эти довести до полного песца смогут!
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