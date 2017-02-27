Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................29.07.2020...........30.07.2020 дата розрахунку...............28.07.2020............29.07.2020 Євро..................................32,4539.................32,4696 Долар США.......................27,6851.................27,6867 После полудня гривна отыграла 1 копейку. Официальный курс на завтра остается почти таким же, как и сегодня. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе начали осторожно торговать, очень постепенно наращивая обороты, сужая спред и периодически снижая котировки. За час опустились на 5 копеек. Примечательно, что на рабочий спред 2 копейки вышли только к 11-10. К 11-20 уравновесились и торговали в балансе 25 минут. После этого в 2 приема приподнялись на 2 копейки. График с некоторой задержкой повторяет график индекса доллара. Евро относительно гривны вырос, как и относительно доллара. Вчера тоже болтались между долларом и евро. Это похоже на второй день боковика. Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжилось, опустились еще на 3.5 копейки. Теперь уже гривна укрепилась как по отношению к доллару, так и к евро. Участниками рынка после обеда был замечен нацбанк, пополнявший закрома. Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день снизились на 10 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 25.2526 (-18) +243 2018 - 26.7615 (+11) +92
ну шо, где 30, га? хотя бы 28.30 ? , зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают.
ruvex написав:Если суть не в этом, тогда в чем заинтересованы банки обзванивая своих клиентов, упрашивая пополнить карты и текущие счета? Из последних примеров это ПУМБ, Глобус. Неужели валютным рынком можно назвать выход в нужное время в нужном месте нужных "людей"? п.с. Реальный рынок - в наших условиях реальная байка.
от того сколько разместили депозитов -зависит премия банковских работников, в общем как в совке, у них ПЛАН по депозитам
Речь не о депозитах, а исключительно о текущих и карточных счетах.
дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета
часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению) или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)
в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Alex2007 написав:ну шо, где 30, га? хотя бы 28.30 ? , зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают.
игра в 4 руки, при том что каждый играет свою партию
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
[quote="5025028:Alex2007"]ну шо, где 30, га? хотя бы 28.30 ? , зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. Не,я в них верю.Текущие долги https://www.obozrevatel.com/economics/a ... osdolg.htm Как там гепа допе говорил?Сделай умное лицо,а то тебе денег никто не даст:) Я верю в их таланты,эти довести до полного песца смогут!