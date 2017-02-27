Додано: Сер 29 лип, 2020 15:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................29.07.2020...........30.07.2020

дата розрахунку...............28.07.2020............29.07.2020

Євро..................................32,4539.................32,4696

Долар США.......................27,6851.................27,6867

После полудня гривна отыграла 1 копейку. Официальный курс на завтра остается почти таким же, как и сегодня.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе начали осторожно торговать, очень постепенно наращивая обороты, сужая спред и периодически снижая котировки. За час опустились на 5 копеек. Примечательно, что на рабочий спред 2 копейки вышли только к 11-10. К 11-20 уравновесились и торговали в балансе 25 минут. После этого в 2 приема приподнялись на 2 копейки. График с некоторой задержкой повторяет график индекса доллара. Евро относительно гривны вырос, как и относительно доллара. Вчера тоже болтались между долларом и евро. Это похоже на второй день боковика.

Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжилось, опустились еще на 3.5 копейки. Теперь уже гривна укрепилась как по отношению к доллару, так и к евро. Участниками рынка после обеда был замечен нацбанк, пополнявший закрома.

Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день снизились на 10 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 25.2526 (-18) +243

2018 - 26.7615 (+11) +92



2017 - 25.9156 (+1)

2016 - 24.8065 (+1)