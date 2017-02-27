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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6102610361046105

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 219
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
59
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
16%
34
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:41

  prodigy написав:дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета

часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению)
или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)

в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)

Приватбанк по кредитной карте сделал реверанс - снизил % по кредиту с 3,5% аж на 3,4% :shock: и не прошло и месяца, как депоставку по этой же карте на остаток своих средств уменьшил с 10% на 6%.
Зажрались уже банки, Леры на них не хватает :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:46

Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.

Ниже сравнение с прогнозом МВФ месячной давности. Какому из них верить - решайте сами, но лично мне шмыгалевский напоминает продолжение бредней его папередника о "+40% за 5 лет"...

Динамика ВВП, 2019 = 100%:
Зображення

https://interfax.com.ua/news/economic/677639.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:49

  zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.

Ниже сравнение с прогнозом МВФ месячной давности. Какому из них верить - решайте сами, но лично мне шмыгалевский напоминает продолжение бредней его папередника о "+40% за 5 лет"...

Динамика ВВП, 2019 = 100%:
Зображення

https://interfax.com.ua/news/economic/677639.html


в 2020м ВВП упадет больше чем на 10% , то вполне вероятно, потом будет (типа рост), если аграрии не подкачают с урожаем
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:52

  fler написав:
  prodigy написав:дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета

часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению)
или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)

в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)

Приватбанк по кредитной карте сделал реверанс - снизил % по кредиту с 3,5% аж на 3,4% :shock: и не прошло и месяца, как депоставку по этой же карте на остаток своих средств уменьшил с 10% на 6%.
Зажрались уже банки, Леры на них не хватает :mrgreen:



у меня одна надежда-на пару евро/долл (есть шанс получить чистый профит в 5%), банках сегодня нечего ловить
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:52

  prodigy написав:в 2020м ВВП упадет больше чем на 10% , то вполне вероятно, потом будет (типа рост), если аграрии не подкачают с урожаем


На 2020-й Кабмин свой прогноз не меняет с марта, продолжая пороть дичь о падении на 4,8%...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:55

  zРадио написав:
  prodigy написав:в 2020м ВВП упадет больше чем на 10% , то вполне вероятно, потом будет (типа рост), если аграрии не подкачают с урожаем


На 2020-й Кабмин свой прогноз не меняет с марта, продолжая пороть дичь о падении на 4,8%...


охотно верю :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:56

  zРадио написав:
  prodigy написав:в 2020м ВВП упадет больше чем на 10% , то вполне вероятно, потом будет (типа рост), если аграрии не подкачают с урожаем


На 2020-й Кабмин свой прогноз не меняет с марта, продолжая пороть дичь о падении на 4,8%...

НБУ -6%.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:59

  zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.

Ниже сравнение с прогнозом МВФ месячной давности. Какому из них верить - решайте сами, но лично мне шмыгалевский напоминает продолжение бредней его папередника о "+40% за 5 лет"...

Динамика ВВП, 2019 = 100%:
Зображення

https://interfax.com.ua/news/economic/677639.html

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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:19

  zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.


Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет, а мы все не молодеем, время идёт )))
Недавно задумался, что владелец интернет-магазина Безос оценивается больше годового ВВП огромного государства как наше, и это даже с учётом того, что бывшая супруга Безоса забрала у Джеффа значительную часть его состояния - 39 миллиардов.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В 16:00 у Львові був в обміннику на прохідній жвавій вулиці, грн. не було, тільки валюта.
andriy_z
 
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