prodigy написав:дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета
часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению) или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)
в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)
Приватбанк по кредитной карте сделал реверанс - снизил % по кредиту с 3,5% аж на 3,4% и не прошло и месяца, как депоставку по этой же карте на остаток своих средств уменьшил с 10% на 6%. Зажрались уже банки, Леры на них не хватает
prodigy написав:дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета
часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению) или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)
в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)
Приватбанк по кредитной карте сделал реверанс - снизил % по кредиту с 3,5% аж на 3,4% и не прошло и месяца, как депоставку по этой же карте на остаток своих средств уменьшил с 10% на 6%. Зажрались уже банки, Леры на них не хватает
у меня одна надежда-на пару евро/долл (есть шанс получить чистый профит в 5%), банках сегодня нечего ловить
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:в 2020м ВВП упадет больше чем на 10% , то вполне вероятно, потом будет (типа рост), если аграрии не подкачают с урожаем
На 2020-й Кабмин свой прогноз не меняет с марта, продолжая пороть дичь о падении на 4,8%...
НБУ -6%.
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zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года: - в 2021-м рост на 4,6%; - в 2022-м - на 4,3%; - в 2023-м - на 4,7%.
Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет, а мы все не молодеем, время идёт ))) Недавно задумался, что владелец интернет-магазина Безос оценивается больше годового ВВП огромного государства как наше, и это даже с учётом того, что бывшая супруга Безоса забрала у Джеффа значительную часть его состояния - 39 миллиардов.