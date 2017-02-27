RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6103610461056106

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 221
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
15%
34
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:33

  prodigy написав:
  fler написав:
  prodigy написав:дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета

часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению)
или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)

в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)

Приватбанк по кредитной карте сделал реверанс - снизил % по кредиту с 3,5% аж на 3,4% :shock: и не прошло и месяца, как депоставку по этой же карте на остаток своих средств уменьшил с 10% на 6%.
Зажрались уже банки, Леры на них не хватает :mrgreen:



у меня одна надежда-на пару евро/долл (есть шанс получить чистый профит в 5%), банках сегодня нечего ловить

Які прогнози по євро, побачимо 1,4 як у 2013?
sportmercedes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 22.09.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:34

  Alex2007 написав:ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ? :lol:
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. :mrgreen:

Що ж Ви такі наївні?
Думаєте, влада сказала 30 і простий люд скупився по 28 і всі щасливі?
Чи скажуть, що буде 25 і всі поздають по 27 і знову всі щасливі, бо курс пішов на 25?

Коли таке було, щоб влада правдиво підказувала простому люду, куди піде курс?
1472580369
 
Повідомлень: 37
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:50

  andriy_z написав:В 16:00 у Львові був в обміннику на прохідній жвавій вулиці, грн. не було, тільки валюта.


Біля Краківського? 8)
торгівля в дупі (крім їжі), багато будок і фопів позакривались.
jump
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:52

  1472580369 написав:
  Alex2007 написав:ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ? :lol:
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. :mrgreen:

Що ж Ви такі наївні?
Думаєте, влада сказала 30 і простий люд скупився по 28 і всі щасливі?
Чи скажуть, що буде 25 і всі поздають по 27 і знову всі щасливі, бо курс пішов на 25?

Коли таке було, щоб влада правдиво підказувала простому люду, куди піде курс?


Я то якраз до таких прогнозів наших керманичів дуже скептично відношусь.
Просто деякому відомому янелоху знову щось у одне вухо сказали про 30, а він "повідомив" про це суспільство :mrgreen:. І ким він поки лишається? :mrgreen: Чи може він мав на увазі, 27,30 - хз.
Так вже розпіарили тридцатьку, що вже сидиш і гадаєш, а буде це хоч колись в найближчі пару років, хоч на пару днів. :twisted:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2347
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:58

  freeze написав:Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет...

Не довіряв би статистиці тих часів, зважаючи на різноманітні "схематози".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 07.10.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:59

  Квесторе_поверніться написав:
  zРадио написав:
  prodigy написав:в 2020м ВВП упадет больше чем на 10% , то вполне вероятно, потом будет (типа рост), если аграрии не подкачают с урожаем


На 2020-й Кабмин свой прогноз не меняет с марта, продолжая пороть дичь о падении на 4,8%...

НБУ -6%.

Если цифры НБУ и Кабмина перемножить,то будет правда.
goldfinger
 
Повідомлень: 588
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:57

  jump написав:
  andriy_z написав:В 16:00 у Львові був в обміннику на прохідній жвавій вулиці, грн. не було, тільки валюта.


Біля Краківського? 8)
торгівля в дупі (крім їжі), багато будок і фопів позакривались.


Майже,на Любінській. Хотіла бабця переді мною здати 100 долларів, сказали шо можуть прийняти тільки 30. Коли я підійшов- поставили табличку 'грн. немає' :roll:
andriy_z
 
Повідомлень: 53
З нами з: 05.03.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6103610461056106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andriy_z, Igneus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7096 1605372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 18:08
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1954, 1955, 1956
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19554 2421982
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 14:34
andrein
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 108397
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88175)
29.07.2020 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.