Додано: Сер 29 лип, 2020 17:58

freeze написав: Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет... Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет...

Не довіряв би статистиці тих часів, зважаючи на різноманітні "схематози". Не довіряв би статистиці тих часів, зважаючи на різноманітні "схематози".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell