prodigy написав:дружище, речь о всем: план на депозиты, на кредитные карты и на счета
часто бывает -депозит закончился 28/29 числа, просят -не забирай , заберешь после 1 числа (не порти нам статистику по отделению) или например звонит моя одноклассница(нач.отделения)-принеси 10-20к долл на депозит на месяц (и что я заработаю-2,5 долл??)-как разница сколько, просто выручи и открой депо(деньги верну новыми купюрами, 100%, госбанк ведь)
в банках текучка кадров большая (многие мои знакомые просто ушли в ритейл)
Приватбанк по кредитной карте сделал реверанс - снизил % по кредиту с 3,5% аж на 3,4% и не прошло и месяца, как депоставку по этой же карте на остаток своих средств уменьшил с 10% на 6%. Зажрались уже банки, Леры на них не хватает
у меня одна надежда-на пару евро/долл (есть шанс получить чистый профит в 5%), банках сегодня нечего ловить
Alex2007 написав:ну шо, где 30, га? хотя бы 28.30 ? , зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают.
Що ж Ви такі наївні? Думаєте, влада сказала 30 і простий люд скупився по 28 і всі щасливі? Чи скажуть, що буде 25 і всі поздають по 27 і знову всі щасливі, бо курс пішов на 25?
Коли таке було, щоб влада правдиво підказувала простому люду, куди піде курс?
Alex2007 написав:ну шо, где 30, га? хотя бы 28.30 ? , зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают.
Що ж Ви такі наївні? Думаєте, влада сказала 30 і простий люд скупився по 28 і всі щасливі? Чи скажуть, що буде 25 і всі поздають по 27 і знову всі щасливі, бо курс пішов на 25?
Коли таке було, щоб влада правдиво підказувала простому люду, куди піде курс?
Я то якраз до таких прогнозів наших керманичів дуже скептично відношусь. Просто деякому відомому янелоху знову щось у одне вухо сказали про 30, а він "повідомив" про це суспільство . І ким він поки лишається? Чи може він мав на увазі, 27,30 - хз. Так вже розпіарили тридцатьку, що вже сидиш і гадаєш, а буде це хоч колись в найближчі пару років, хоч на пару днів.
смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62 брать? или завтра будет ещё дешевле? и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30. они передумали?