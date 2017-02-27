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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:45
ага, пророк Trast обещал 30 через полторы недели, в очередной раз мимо. потом еще будет писать что никогда не ошибается, когда вдруг угадает
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DmitryK
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:55
uaprofi написав:
смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62
брать? или завтра будет ещё дешевле?
и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30.
они передумали?
Зеленое экономическое чудо
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UA
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