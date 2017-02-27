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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6104610561066107

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 221
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
15%
34
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:45

ага, пророк Trast обещал 30 через полторы недели, в очередной раз мимо. потом еще будет писать что никогда не ошибается, когда вдруг угадает
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:55

  uaprofi написав:смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62
брать? или завтра будет ещё дешевле?
и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30.
они передумали?

Зеленое экономическое чудо
UA
 
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  #<1 ... 6104610561066107
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