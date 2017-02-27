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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6105610661076108>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 221
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
15%
34
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:45

ага, пророк Trast обещал 30 через полторы недели, в очередной раз мимо. потом еще будет писать что никогда не ошибается, когда вдруг угадает
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:55

  uaprofi написав:смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62
брать? или завтра будет ещё дешевле?
и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30.
они передумали?

Зеленое экономическое чудо
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:39

РАКЕТА СДОХЛА :lol:
УХОЖУ В ОТПУСК :D
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:41

  jump написав:
зараз повилазять і будуть про індекс банана втирати :mrgreen:

ДОРЕЧІ,ПО 25 :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:43

  UA написав:
  uaprofi написав:смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62
брать? или завтра будет ещё дешевле?
и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30.
они передумали?

Зеленое экономическое чудо

Я понимаю, что опыт не пропьешь, но раньше мне их шутки больше нравились :wink:, когда они шутили над политиками, а не над народом :evil:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:55

  Alex2007 написав:ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ? :lol:
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти политики особой ценности уже закладывают ревальвацию - ну дают. :mrgreen:

О, стоило баксу откатить немного, как тут же повылазили диванные гривнепатриоты! :mrgreen: А цена вопроса-то всего 25 копеек от ближайшего пика... Не спешите ржать. Вот через 5 минут ФРС объявит процентную ставку, а через 35 минут их начальник озвучит планы на следующие полгода. И как бы после этих слов не попер доллар в хороший такой рост! "Цыплят по осени считают", а в нашем случае в конце недели. Не спешите, всё будет...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 29 лип, 2020 20:57, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:55

  juristkostya написав:как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа для пром потребителей (при всём её несовершенстве).
Но вам явно интереснее надёргать цитат в поддержку своей уже сложившейся точки зрения. Потому, не буду вмешиваться.

Что-то не так с интернетом или google у меня не тот?
В ответ на мои цитаты из статей, видно только "я Великий и Ужасный", за версту разит снобизмом и завышенной ЧСВ.
Не утруждайтесь, иначе получите разрыв шаблона.
Поберегите свое самомнение министра энергетики, в споре за кресло, в которое у меня нет никакого желания садится и поправьте корону она мешает видеть простые вещи.
Не благодарите.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:10

  сірий написав:РАКЕТА СДОХЛА :lol:
УХОЖУ В ОТПУСК :D


https://www.youtube.com/watch?v=MwzvEoIM9ng
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:15

  сірий написав:РАКЕТА СДОХЛА :lol:
УХОЖУ В ОТПУСК :D

Смена рода занятий считается за отдых, устали - отдохнете на каменоломне))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:17

  DmitryK написав:ага, пророк Trast обещал 30 через полторы недели, в очередной раз мимо. потом еще будет писать что никогда не ошибается, когда вдруг угадает

Ему ,как и иным экспердам-медалистам,
звездануть прахноз ,как два пальца обоссать...
Vadim V
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