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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:45
ага, пророк Trast обещал 30 через полторы недели, в очередной раз мимо. потом еще будет писать что никогда не ошибается, когда вдруг угадает
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DmitryK
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:55
uaprofi написав:
смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62
брать? или завтра будет ещё дешевле?
и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30.
они передумали?
Зеленое экономическое чудо
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UA
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сірий
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:43
UA написав: uaprofi написав:
смотрю под вечер какието чудеса происхлдят - можно взять вроде по 27,6...27,62
брать? или завтра будет ещё дешевле?
и шо происходит вроде недавно все гребли по 28 и даже у преза говорили по 30.
они передумали?
Зеленое экономическое чудо
Я понимаю, что опыт не пропьешь, но раньше мне их шутки больше нравились
, когда они шутили над политиками, а не над народом
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Lady_N
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:55
Alex2007 написав:
ну шо, где 30, га?
хотя бы 28.30 ?
,
зеленая плесень, походу, как и шоколадная, может только языком телемпать и вводить людей в убытки своими "расчетно"-бюджетными курсами. Теперь, оказывается эти п
олитики о
собой ц
енности уже закладывают ревальвацию - ну дают.
О, стоило баксу откатить немного, как тут же повылазили диванные гривнепатриоты!
А цена вопроса-то всего 25 копеек от ближайшего пика... Не спешите ржать. Вот через 5 минут ФРС объявит процентную ставку, а через 35 минут их начальник озвучит планы на следующие полгода. И как бы после этих слов не попер доллар в хороший такой рост! "Цыплят по осени считают", а в нашем случае в конце недели. Не спешите, всё будет...
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 29 лип, 2020 20:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:55
juristkostya написав:
как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа для пром потребителей (при всём её несовершенстве).
Но вам явно интереснее надёргать цитат в поддержку своей уже сложившейся точки зрения. Потому, не буду вмешиваться.
Что-то не так с интернетом или google у меня не тот?
В ответ на мои цитаты из статей, видно только "я Великий и Ужасный", за версту разит снобизмом и завышенной ЧСВ.
Не утруждайтесь, иначе получите разрыв шаблона.
Поберегите свое самомнение министра энергетики, в споре за кресло, в которое у меня нет никакого желания садится и поправьте корону она мешает видеть простые вещи.
Не благодарите.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:15
сірий написав:
РАКЕТА СДОХЛА
УХОЖУ В ОТПУСК
Смена рода занятий считается за отдых, устали - отдохнете на каменоломне))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:17
DmitryK написав:
ага, пророк Trast обещал 30 через полторы недели, в очередной раз мимо. потом еще будет писать что никогда не ошибается, когда вдруг угадает
Ему ,как и иным экспердам-медалистам,
звездануть прахноз ,как два пальца обоссать...
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