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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6105610661076108

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 221
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
15%
34
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:18

  juristkostya написав:как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа


Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:22

  freeze написав:
  zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.


Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет, а мы все не молодеем, время идёт )))
Недавно задумался, что владелец интернет-магазина Безос оценивается больше годового ВВП огромного государства как наше, и это даже с учётом того, что бывшая супруга Безоса забрала у Джеффа значительную часть его состояния - 39 миллиардов.

Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)

Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.

Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.

Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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