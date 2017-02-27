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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:18
juristkostya написав:
как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа
Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:22
freeze написав: zРадио написав:
Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.
Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет, а мы все не молодеем, время идёт )))
Недавно задумался, что владелец интернет-магазина Безос оценивается больше годового ВВП огромного государства как наше, и это даже с учётом того, что бывшая супруга Безоса забрала у Джеффа значительную часть его состояния - 39 миллиардов.
Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:35
Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.
Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:32
somilitark написав:
Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.
Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
В Долярчика стовпчики 17.5% в грн до НР, відкупицця і зразу в іпотеку ПА10%.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:56
somilitark написав:
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Да нет никакой оппы в бюджете, Кабмин как сыр в масле в деньгах катается. Но видимо из-за дурмана от роскоши решили задоить досмерти корову, которая их кормила.
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